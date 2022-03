Fernando Veloso, que comanda a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 14/03/2022 19:20

Rio - Inspetores de classe II da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) poderão ter uma promoção. Isso porque foi publicado na semana passada o edital com a abertura de 80 vagas para promoção de inspetores ativos para a classe I.

Para conquistar uma das vagas, os candidatos deverão se candidatar por meio de processo eletrônico e cumprir os requisitos para a promoção, como estar incluído nos dois primeiros terços da lista de antiguidades e a soma da pontuação de títulos.

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação nos próximos 30 dias. Para conhecer as regras e o passo a passo para a inscrição, os interessados devem consultar o Diário Oficial do dia 8 de março ou a publicação no Boletim Interno da Seap.