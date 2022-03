Jair Bolsonaro (PL) afirma ter certeza de que Petrobras vai reduzir preço dos combustíveis - AFP

Publicado 15/03/2022 17:43 | Atualizado 15/03/2022 17:49

Brasília - Após renovar críticas à Petrobras por ter anunciado o reajuste dos combustíveis antes da aprovação das mudanças no ICMS sobre diesel e gás de cozinha pelo Congresso, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a estatal "com toda a certeza" vai reduzir o preço dos produtos diante da queda na cotação de petróleo no mercado internacional.

"Estamos tendo notícias de que, nos últimos dias, o preço do petróleo lá fora tem caído bastante. A gente espera que a Petrobras acompanhe a queda de preço lá fora. Com toda certeza fará isso daí", afirmou o chefe do executivo em evento no Palácio do Planalto. "Espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar um dia [de prazo], retorne os preços dos combustíveis no Brasil aos níveis da semana passada", acrescentou, em tom de ironia sobre a postura da empresa.

Com a popularidade afetada pela alta dos combustíveis, Bolsonaro voltou a dizer que a responsabilidade pelo reajuste é da estatal, e não do governo, e a criticar a empresa. "Se a Petrobras tivesse esperado o PLP 11, teríamos aumento apenas de R$ 0,30, não de R$ 0,90 no litro do diesel", disparou o presidente.

Ainda de acordo com Bolsonaro, a queda na cotação do petróleo no exterior, que baliza os preços da Petrobras, sinaliza "normalidade no mundo". "Essa guerra na Rússia e Ucrânia tem influenciado a nossa economia", reconheceu.