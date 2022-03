Na semana passada, a estatal informou alta no gás de cozinha, que modificou de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg - Divulgação

Publicado 16/03/2022 16:50

Diante da alta no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com aumento de 16,06% estabelecido na sexta-feira passada, 11, pela Petrobras, os consumidores têm sentido já o reflexo do acréscimo nas despesas de casa. Para tentar equilibrar as contas do mês, as pessoas estão recorrendo ao parcelamento dos botijões de gás residencial de 13kg. Embora tenha começado há quase três anos, a entidade do setor contou que a prática tem crescido agora.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás GLP do Estado do Rio, Maurício Rodrigues, os revendedores têm oferecido a alternativa de parcelamento em duas vezes. "Em razão do gás de cozinha ser um item de primeira necessidade em casa e o poder aquisitivo do brasileiro estar baixo, os revendedores disponibilizaram essa possibilidade. É um item obrigatório na casa das pessoas, mas elas estão sem dinheiro para conseguir comprar direto", explicou ele.

Rodrigues avalia que o último aumento anunciado pela Petrobras afetou ainda mais o cenário das pessoas, que já vivem com constantes altas no GLP. "Tínhamos aumento de em torno de 6% geralmente, mas o último reajuste foi um percentual muito alto. Prejudica ainda mais para quem não tem poder aquisitivo. Esse aumento muito influenciado em razão da guerra na Ucrânia", disse.

Na semana passada, de acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no município do Rio, a média registrada do botijão de gás foi de R$ 91,48. Já o valor mais alto foi de R$ 98, enquanto o mais baixo encontrado R$ 84.



Em todo o estado, o preço médio foi de R$ 91,96, enquanto o valor mais alto contabilizado foi de R$ 112, enquanto o mais baixo R$ 78.

Desconto

Em comemoração ao Dia do Consumidor, a Ultragaz lançou uma promoção exclusiva para clientes que realizarem a compra do gás de cozinha pelo App Ultragaz até a sexta-feira. O consumidor que fizer o pedido de recarga de botijões de 13kg durante os quatro dias de promoção ganhará R$ 15 de desconto.

Cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas e, para usufruir do benefício, basta adicionar o produto no carrinho e o desconto será aplicado automaticamente no final.



A campanha é válida para as praças atendidas pelo aplicativo da Ultragaz, disponível para iOS e Android. Além da possibilidade de pedir botijões Ultragaz sem sair de casa e com diversas formas de pagamento, o App permite que o usuário possa acompanhar o pedido de forma online. Para saber as localidades contempladas e ter acesso ao regulamento da promoção, acesse o site.



Aumento do GLP



Na semana passada, a estatal informou alta no gás de cozinha, que modificou de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg. Com isso, o aumento chegou a 16,06%. O último ajuste de preços vigorou a partir de 9 de outubro do ano passado, há 152 dias. Com o anúncio da alta do gás de cozinha, haverá um reflexo no reajuste médio de R$ 0,62 por kg.

De acordo com a Petrobras, esse movimento da Petrobras vai no mesmo sentido de outros fornecedores no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda. Apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras explicou que decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo.

No entanto, após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, a estatal disse que tornou-se necessário ajustes nos seus preços de venda às distribuidoras. "Isso para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras", explicou a empresa.

De acordo com a estatal, a redução na oferta global de produto, ocasionada pela restrição de acesso a derivados da Rússia, regularmente exportados para países do ocidente, faz com que seja necessária uma condição de equilíbrio econômico para que os agentes importadores tomem ação imediata, e obtenham sucesso na importação de produtos de forma a complementar o suprimento de combustíveis para o Brasil.

"Esses valores refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente a demanda mundial por energia. Mantemos nosso monitoramento contínuo do mercado nesse momento desafiador e de alta volatilidade", informou a estatal.

Além disso, a Petrobras destacou que reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações para cima e para baixo, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais.