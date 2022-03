Bondinho Pão de Açúcar - Divulgação

Publicado 16/03/2022 18:19 | Atualizado 16/03/2022 18:27

Rio de Janeiro - Prestes a completar 110 anos, com um legado histórico de inovação, o Bondinho Pão de Açúcar está apresentando sua nova marca, com uma plataforma integrada de experiências sustentáveis em turismo, entretenimento e mídia. Sua nova identidade e posicionamento vão dar o tom de todas as suas ações nos próximos anos. O novo momento marcará também o seu lançamento para o mercado publicitário como importante espaço de mídia para que marcas tenham oportunidade de se conectarem com a estratégia e valores entregues por um dos atrativos mais icônicos do mundo.



“Esse é um momento muito especial para nós porque representa, da melhor forma, o início da celebração dos nossos 110 anos. Tudo o que planejamos e construímos durante todo esse tempo reflete os nossos valores: Paixão por Encantar, Inovação, Segurança, Integridade, Sustentabilidade e Foco em Resultado. Somos o teleférico mais antigo em operação no mundo, mas temos visão de futuro e seguimos inovando. Foi isso que nos fez chegar até aqui, trazendo para o Rio iniciativas inéditas, e vai nos possibilitar avançar para os próximos 110 anos”, diz Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar.



A nova marca



A nova marca que o Parque vai passar a estampar tem um tom alto astral e busca trazer a leveza do carioca e seu contato com a natureza. Ela também apresenta a nova nomenclatura do Parque, que passará a ter o nome “Parque Bondinho Pão de Açúcar” em toda a sua comunicação visual.

Segundo a administração, a mudança, que insere a palavra ‘parque’ ao nome, tem o intuito de reforçar o seu potencial de proporcionar experiências únicas e inspirar felicidade aos visitantes em todo o seu espaço, reforçando que a vivência vai além dos passeios de bonde.



“A nossa nova logo representa, não apenas o formato singular natural do relevo local, mas seu reflexo na Baía de Guanabara e de um “coração de pedra cravado na terra” que traduz a emoção de estar aqui”, conta Sandro. O novo símbolo ainda destaca outras características singulares, como os cabos de aço, as curvas de nível, além da vista singular e da organicidade.



Mergulhar nesse legado de pioneirismo e inovação foi um dos caminhos trilhados pela agência Superunion no processo de criação da nova marca. "O trabalho envolveu uma imersão profunda nas visões internas e externas, mapeamento de tendências - da categoria e de comportamento do público - e estudo de materiais da marca. "Além de estudar o passado, precisávamos entender o momento atual da marca e as enormes oportunidades de negócio que se abriam a partir de uma nova visão estratégica e proposta de valor", conta Marcelo Bicudo, CEO da operação brasileira da Superunion.



Com imagens solares e mensagens que despertam o interesse de conhecer o Parque e se surpreender com suas atrações, a campanha será veiculada nos meios de comunicação online e offline, incluindo filme para TV aberta, rádio, peças de OOH, internet e redes sociais.



“A campanha representa todos os momentos inesquecíveis que as pessoas vivenciam aqui e traduz nosso propósito de inspirar felicidade em todos que se conectam conosco. Esse novo momento vem para reforçar ainda mais esse compromisso”, diz Ana Lucia Selvatici, diretora de Marketing e Comercial do Parque Bondinho Pão de Açúcar.