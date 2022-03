Procon-RJ atendeu mais de 1 mil consumidores durante mutirão de renegociação de dívidas - Divulgação / Procon-RJ

Publicado 18/03/2022 14:58

Rio de Janeiro - O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) atendeu 1.078 consumidores endividados durante os três dias (15, 16 e 17 de março) do mutirão de renegociação de dívidas com as instituições financeiras. Durante o evento, os clientes tiveram a oportunidade de ajustar débitos de cartão de crédito, empréstimo pessoal, conta corrente, habitação e também oriundos de financiamento de veículos. Das negociações realizadas, 76% resultaram em acordo.

Um dos consumidores atendidos durante o evento estava com as faturas de dois cartões de crédito atrasadas há um tempo. Problemas financeiros impediram o cidadão de honrar os pagamentos e, com o passar do tempo, a dívida ficou impossível de pagar, segundo ele. O débito que estava em quase R$ 190 mil foi negociado com 99% de desconto. O endividado saiu do mutirão com um acordo para quitar a dívida por cerca de R$ 188,00.

Já uma outra pessoa contraiu um financiamento para pagar a faculdade, porém ficou desempregada, devido à pandemia, não conseguiu mais quitar as parcelas e ainda entrou no cheque especial. O débito de cerca de R$ 6 mil caiu para pouco mais de R$ 1,8 mil parcelado em 40 vezes.

“Os consumidores encheram o atendimento do Procon-RJ durante o mutirão. É um reflexo de que temos uma parte considerável da população com problemas financeiros e querem sanar os débitos. Foi gratificante ver as pessoas saindo da sede com acordos celebrados, sorriso no rosto e aliviadas, que enfim conseguiram quitar as dívidas”, afirma o órgão.

Os consumidores que não puderem participar do evento do Procon-RJ, poderão negociar as dívidas bancárias através do mutirão da Febraban que acontecerá durante todo o mês de março através da plataforma www.consumidor.gov.br. A autarquia está apoiando o evento e disponibilizou computadores em sua sede para os endividados que não possuem acesso à internet e desejam se inscrever.

Os bancos Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BMG e Banco Pan participaram do mutirão do Procon-RJ.