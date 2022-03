Colégio Naval - Divulgação

Rio - Pela primeira vez na história, a Marinha do Brasil divulgou que o Colégio Naval, instituição de Ensino Médio da Marinha, vai abrir vagas para meninas. Serão 129 vagas oferecidas pelo concurso, sendo 12 para mulheres. As inscrições estão abertas e vão até o dia 24 de abril. A taxa, que custa R$ 100, deve ser paga até o dia 4 de maio. O exame está marcado para acontecer nos dias 2 e 3 de julho deste ano. Para isso, confira dicas de como se preparar para garantir a aprovação no concurso.

O professor do curso preparatório Degrau Cultural Márcio Gonçalves Coelho relata as dificuldades e os desafios que os candidatos terão que passar para conseguir a tão sonhada aprovação no concurso.

"O concurso do colégio naval é muito disputado, e por ser muito disputado talvez seja um dos concursos mais difíceis do país. Tem que estudar muito para passar, fazer muitos exercícios e treinar bastante com elas", disse o professor.

Segundo Coelho, os candidatos devem tomar cuidado principalmente com a parte de matemática, porque, de acordo com ele, é uma disciplina que reprova muita gente. O professor ressaltou também a importância de conhecer bastante a gramática da língua portuguesa, sempre se preparando com muitos exercícios para que os candidatos possam conseguir ser aprovados.

"É valido ressaltar que os estudantes devem prestar bastante atenção na parte de linguística, em competências como coesão e coerência. As questões de gramática são totalmente vinculadas ao texto, ou seja, só marque no cartão o que tiver no texto. A interpretação não é uma simples 'interpretação de texto', mas uma interpretação mesmo, da parte mais subjetiva do texto", afirmou ele.

Por isso, outra recomendação é estudar através de provas dos anos anteriores, porque, segundo ele, altera não muito ao longo dos anos. "É ideal fazer uma varredura no programa todo, porque isso vai ajudar muito para conseguir a aprovação", avaliou.

Coelho ressaltou ainda a importância da entrada das mulheres na instituição. "A Escola Naval já aceita mulheres, e agora o Colégio Naval esta passando a aceitar. Eu considero fundamental que tenham mulheres nestas instituições, porque homogeniza mais a educação na instituição. A entrada delas no Colégio Naval vai valorizar mais ainda a instituição, assim como valorizou a Escola Naval", completou.

No primeiro dia, serão realizadas as provas objetivas de matemática e de inglês, sendo 20 questões cada. Cada questão vale 2,5 pontos, totalizando 100 pontos. No segundo, os candidatos farão as avaliações objetivas de português, 20 questões, estudos sociais terão 12 questões e ciências, 18 questões. Cada questão vale dois pontos, em um total de 100. A redação também acontecerá no segundo dia e valerá 100 pontos, estrutura e conteúdo contará até 80 pontos, e expressão valerá até 20 pontos.

Os interessados podem realizar a inscrição no site ingresso na Marinha . O candidato precisa ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade, no dia 30 de junho de 2023, e ter concluído ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental.

Bruna Silva, aluna do 9º ano militar do Elite Rede de Ensino, diz que vivenciar esse marco histórico é parte da realização de um sonho, pois sempre quis vestir as cores da Marinha. “Mais uma grande vitória para as mulheres que buscam equidade num mundo tão preconceituoso. São apenas 12 vagas, vai ser difícil, mas estou me esforçando. Muito tempo de estudo investido nesses dois anos de pandemia. Não me vejo fazendo outro concurso, vou tentar até entrar. Tenho certeza que será emocionante para todas as mulheres, pela primeira vez uma turma feminina na marinha. Ter uma turma para mulheres significa um avanço histórico”.

Para Camila Andrade, gerente do segmento militar do Elite, o candidato deve se dedicar, principalmente, às questões de matemática. “Para alcançar a aprovação no Colégio Naval, o candidato deve focar seus estudos em matemática. Nas outras disciplinas, é importante que o estudante equilibre o seu tempo entre teoria e exercícios, já que elas possuem o mesmo peso que a matemática na média final. Aconselha-se que o aluno faça pelo menos uma redação por semana”, diz a especialista.

*Estagiário sob supervisão de Marina Cardoso