Magalu anunciou a compra de 100% da plataforma KaBuM! - Divulgação

Magalu anunciou a compra de 100% da plataforma KaBuM!Divulgação

Publicado 23/03/2022 18:01

O Magalu, empresa que está digitalizando o varejo brasileiro, lança, nesta quarta-feira (23), uma nova modalidade de vendas: o Compra Junto. A ferramenta, hospedada no SuperApp da companhia, é uma espécie de rede social, em que os clientes se juntam em grupos, compartilhando links de ofertas de seu interesse com sua rede de contatos. O objetivo é atingir um determinado volume de compras e, assim, garantir os descontos agressivos, de até 55%, oferecidos pela empresa.

“O cliente se torna um divulgador da oferta para que o grupo seja formado e a compra finalizada. Chamamos essa modalidade de negócio de social commerce, porque ela usa a lógica das redes sociais”, diz Vinícius Porto, diretor de Experiência do Cliente do Magalu.

Segundo Porto, os e-commerces tradicionais usam uma navegação orientada a buscas – isto é, o consumidor procura o que deseja comprar. No formato de rede social, o cliente navega entre as ofertas e é surpreendido por elas. “É quase um passatempo para o consumidor, uma caça às recompensas”.



As ofertas do Compra Junto são postadas com um tempo de duração e uma meta de interessados nos produtos. É preciso atingir o número mínimo de itens vendidos para alcançar o desconto proposto. O sistema reserva o valor no cartão de crédito de cada cliente até o grupo ser formado. Os pagamentos só são finalizados quando o grupo é fechado com sucesso. Caso não atinja a meta de produtos vendidos, os valores são estornados.

Segundo Porto, o miniapp do Compra Junto oferecerá todas as categorias de produtos e faixas de preços, podendo ir, por exemplo, de itens de supermercado a geladeiras. "É uma oportunidade de mostrarmos nossa ampla variedade de categorias e produtos. São mais de 200 milhões de itens à venda em nosso SuperApp."



O Magalu é a primeira grande plataforma de varejo a lançar a modalidade de social commerce no Brasil. “O Compra Junto usa o poder da internet para potencializar benefícios, tanto para o cliente, quanto para a empresa”, afirma Porto. “Sabemos que o brasileiro é um grande fã de redes sociais. Estamos unindo a atração das promoções com o entretenimento da interação, tornando a compra proveitosa e divertida.”



Do lado do cliente, o benefício é o preço agressivo, abaixo da média de mercado, que ele não conseguiria em uma compra individual. Os produtos serão entregues para todo o Brasil por meio da estrutura logística da companhia, e também podem ser retirados em uma das quase 1,5 mil lojas da rede física.

No futuro, o sistema vai contar com geolocalização, o que ajudará a reduzir o tempo e o custo da entrega. Para a empresa, a nova modalidade de venda busca aumentar o número de usuários e a frequência de uso do SuperApp Magalu, além de reduzir os investimentos em mídia paga para a divulgação de ofertas, já que o próprio cliente atua como divulgador.