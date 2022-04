Caminhão da Caixa passou a reforçar o atendimento à população do município de Angra dos Reis - Divulgação/Caixa

Publicado 07/04/2022 11:32 | Atualizado 07/04/2022 12:20

Rio - O caminhão da Caixa Econômica Federal passou a reforçar o atendimento à população do município de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, atingido pelas fortes chuvas na última semana. A unidade móvel está estacionada na Rua Japoranga, s/n, no bairro Japuíba (em frente à Escola Municipal Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão) e funciona nos dias úteis, das 10h às 15h.O caminhão presta os mesmos serviços de uma agência, com atendimento aos beneficiários do Auxílio Brasil, do governo federal; concessão de crédito; senha de beneficiários do INSS; Abono Salarial (PIS); FGTS; Cartão do Cidadão; auxílio na utilização de aplicativos Caixa (Caixa Tem, Internet Banking e FGTS, por exemplo); desbloqueio de cartão e senha de contas, dentre outros.A movimentação de dinheiro em espécie estará disponível por meio de caixas eletrônicos instalados na unidade.