Aos 36 anos, Guilherme Serrano assume a presidência do INSS - Divulgação

Publicado 07/04/2022 12:43

Brasília - Após o anúncio da reforma ministerial na semana passada, o governo federal segue dando continuidade à reformulação em Brasília. Nesta quinta-feira, Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano foi nomeado como o novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele, que já ocupava o cargo de diretor e presidente substituto, assume o comando do órgão no lugar de José Carlos Oliveira.

"Assumo a Presidência com o mesmo entusiasmo que ingressei no INSS. Eu e todo corpo técnico estamos trabalhando diariamente para atender com celeridade e eficiência aos cidadãos de todo País. Atualmente, realizamos o pagamento de 36 milhões de benefícios mensais. É uma das maiores folhas de benefícios previdenciários do mundo", destacou o novo presidente.

José Carlos Oliveira herdou o Ministério do Trabalho e Previdência, em substituição a Onyx Lorenzoni, que deixou o governo federal na última semana para concorrer a governador do Estado do Rio Grande do Sul, em outubro. Além da nomeação de Serrano como presidente do INSS, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 7, Jobson de Paiva Silveira Sales foi confirmado como diretor de Gestão de Pessoas do órgão.

Servidor de carreira há 16 anos, Guilherme, de 36 anos, já atuou como chefe de benefício, chefe da Agência São Paulo Pinheiros, gerente executivo da Gerência-Executiva São Paulo-Centro e como coordenador-geral na então Diretoria de Atendimento do INSS.