Mercados, lojas e shoppings oferecem promoções para a PáscoaDivulgação

Publicado 09/04/2022 06:00

Rio - A ceia de Páscoa deste ano vai exigir um esforço extra dos consumidores que não abrem mão da refeição tradicional com a família, mas não têm muito dinheiro para as compras. Para ajudar os leitores na tentativa de equilibrar o preço dos produtos, como bacalhau e chocolate, com o orçamento do mês, O DIA selecionou algumas das melhores ofertas dos supermercados, lojas e shoppings.

Mercados

Até este sábado (9), o Guanabara oferece promoções de alimentos tradicionais da Páscoa, como os chocolates. Entre as ofertas estão a caixa de bombom sortidos Garoto (250g) por R$ 7,99, caixa de bombom Lacta (250,6g) por R$ 8,99, Bis Lacta (100,8g ou 126g) por R$ 4,99 e Bis Xtra (45g) por R$ 1,69.

Além disso, o mercado também oferece os chocolates Lacta (90g ou 100g) por R$ 3,59, Garoto (90g ou 96g), com exceção do Talento, por R$ 3,49 e Nestlé (90g/97g/98g/99g e 100g) por R$ 3,99. Esse preço não é válido para o Mio.

O Guanabara também oferece bacalhau do porto (Kg) por R$ 69,98, peixe salgado seco saith (Kg) por R$ 49,98, lombo de bacalhau dessalgado Bacalanor (Kg) por R$ 99,98, filé de linguado Frescatto (500g) por R$ 34,90, posta de cação Buona Pesca (500g) por R$ 17,98, filé de cação Buona Pesca (500g) por R$ 19,98 e posta de dourado Buona Pesca (500g) por R$ 18,98.

Outras opções de peixe e frutos do mar são o filé de peixe merluza Do Chef, (800g) por R$ 25,98, camarão cinza sem cabeça Buona Pesca (200g) por R$ 11,98, anéis de lula Buona Pesca (400g) por R$ 23,20, mexilhão Frescatto, (400g) por R$ 25,50 e tentáculos de polvo Frescatto (700g) por R$ 76,98.

Outro mercado que está com ofertas para a Páscoa é o Prezunic, que produziu três variedades de ovos de colher, com pesos que variam de 400g a 600g, de acordo com o tipo de recheio. Confeccionados com ingredientes Nestlé, os sabores disponíveis remetem a produtos consagrados das marcas: Kit Kat, Charge e Crocante recheado com brigadeiro. Os preços variam de R$ 39,90 a R$ 59,90.

Já no setor de padaria, o mercado elaborou um exclusivo pão de bacalhau (350g) em forma de panetone feito com massa de brioche por R$ 19,90. As novidades estão disponíveis em todas as 31 lojas da rede.

Para esta Páscoa, o Prezunic também aposta na venda de insumos para o almoço da Sexta-Feira Santa, que inclui itens como bacalhau, azeite, vinho, azeitonas, batatas, ovos, arroz e farofa, entre outros produtos. Já para as confraternizações de sábado e domingo, os destaques são carne e cerveja, além de ingredientes e sobremesas como leite condensado, creme de leite, gelatina, creme de avelã e sorvetes.

As ofertas são válidas até o dia 17 ou até quando durarem os estoques. No aplicativo Prezunic e nas redes sociais do mercado, o cliente pode encontrar ofertas exclusivas para compras via Delivery ou nas lojas físicas.

Já o Superprix oferece peixes com até 19% de desconto, como o filé de merluza congelado (500g) Buona Pesca por R$ 20,98, sardinha Coqueiro com óleo (125g) por R$ 5,99, filé de tilápia congelado Buona Pesca (500g) por R$ 21,98, filé de canção congelado (500g) Buona Pesca por R$ 18,98 e atum Gomes da Costa sólido ao natural (170g) por R$ 8,99.

Os chocolates estão com 9% de desconto, como a caixa de bombom sortido Garoto (250g) por R$ 12,99, tablete de chocolate Hershey´s branco, meio amargo e ao leite (115g) por R$5,29. ovo de Páscoa Lacta Diamante Negro (176g), n° 15, por R$ 36,70, ovo de Páscoa Bis ao leite n° 20 (318g) por R$ 46,10 e ovo de Páscoa Kinder Ovo Natoons (150g) por R$ 69,90. A rede de supermercados ainda oferece frete grátis nas compras acima de R$ 99.

O Mundial, por sua vez, oferece descontos de 10% em todas as linhas de peixes e frutos do mar da Frescatto para clientes do programa Meu Mundial. Os demais produtos têm descontos de até 40%. Os destaques da rede são o filé de tilápia congelado Netuno pacote (500g) por R$ 21,50, filé de merluza congelado Nobredo pacote (800g) por R$31,50, camarão congelado descascado e cozido Costa Sul 35/55 por R$ 16,98 e filé de linguado congelado Frescatto pacote (500g) por R$ 34,90.

Também há ofertas de vinhos, como o português Adega De Vila Real por R$ 47,80, e o português Casal Mor Dão (750ml) por R$ 29,90. Entre os chocolates, os destaques são os bombons Garoto Serenata de Amor (825g) por R$ 35,90, ovinhos de Páscoa Lacta vários tipos (54g) por R$ 9,85, bombons Lacta trufas sortidas vários tipos por R$ 13,97 e chocolate importado Lindt Lindor sortidos (75g) por R$ 18,90.

Já o Assaí Atacadista vai oferecer a opção de parcelamento das compras de produtos típicos da Páscoa em até quatro vezes sem juros em qualquer uma das 215 lojas da companhia espalhadas pelo Brasil. A iniciativa faz parte da campanha 'Assaí e você. Juntos na Páscoa', que pretende ajudar os micro e pequenos empreendedores que trabalham com o comércio de doces. Mesmo quem não trabalha nessa área também poderá aproveitar a novidade da empresa.

A iniciativa oferece maior fôlego aos comerciantes, que têm no período uma importante fonte de receita, possibilitando um planejamento estendido para os seus negócios. Para obter o benefício do parcelamento, a compra deve ter o valor mínimo a partir de R$ 20. A medida será válida para compras realizadas com qualquer cartão de crédito, inclusive o próprio do Assaí, o Passaí, que oferece o mesmo preço do atacado para a compra de uma única unidade. A relação completa das lojas pode ser acessada na página da empresa





A rede também disponibilizou em seu canal do YouTube, em parceria com a Hershey's Professional, quatro videoaulas assinadas pela embaixadora da marca de chocolates e chocolatier Solange Piagge com dicas de negócios e receitas que serão tendências para este ano. O conteúdo é gratuito e pode ser acessado no



Até esta sábado (9), o Supermarket oferecerá chocolate Kit Kat sabores (41,5g) por R$ 1,69, barra de chocolate Garoto (90g) por R$ 3,49, bombom Garoto sortidos (250g) por R$ 7,90, azeite tipo único Gallo vidro (500ml) por R$ 19,80 e leite condensado Moça (395g) por R$ 4,99.



Lojas Além da novidade na forma de pagamento, a campanha também realizará uma promoção com cartões presente no valor de R$ 1 mil. Para participar e concorrer, os clientes precisam postar uma foto criativa de sua receita de Páscoa em seu feed do Instagram, colocar as instruções de preparo na legenda da imagem e marcar a hashtag #AssaiEVoceJuntosNaPascoa. O perfil deve estar público para que seja possível conferir o conteúdo. As receitas mais criativas serão selecionadas para uma batalha de likes nos stories do perfil @AssaiAtacadistaOficial e as postagens mais curtidas ganham o prêmio.

O consumidor que deseja evitar o estresse na compra de peixes para a ceia precisa se antecipar à Semana Santa. Só a procura por tilápia aumentou 50% na peixaria Peixoto Déli, em Copacabana, e a expectativa é de que essa busca possa dobrar no feriado. Para ajudar o cliente a comprar os produtos que deseja, evitando o aumento de preços durante o feriado, a Peixoto Déli já está recebendo encomendas pelo Whatsapp.

"Como o nosso pescado é escolhido um a um dentro dos barcos de pesca, mandamos uma lista com os peixes do dia pelo Whatsapp. Os nossos peixeiros limpam da forma que o cliente desejar, embalamos a vácuo, evitando maus odores e conservando melhor o produto até a data da comemoração. Dessa forma, o cliente adianta o seu pedido e já tem o seu peixe preferido em casa, o que evita o estresse do feriadão e ainda economiza, já que próximo da data os preços sobem muito", diz o proprietário, Beni Schvartz.

O estabelecimento oferece uma variedade de produtos, como o cherne, o bacalhau e o camarão de cativeiro de água salgada. Além disso, a Peixoto Déli vende tilápia, pescada, salmão, congro rosa, polvo, lula e robalo.

A Peixoto Deli funciona às terças e quartas, das 8h às 15h, quintas e sextas, das 8h às 22h30, aos sábados, das 9h às 22h30, e aos domingos, das 9h às 21h. O estabelecimento também atende delivery pelo número (21) 99739-3895.

Outra opção para quem busca por pescados e frutos do mar é a Porto Frescatto, que lançou o próprio programa de cashback, o fishback. Na compra de pescados com selo no site, o cliente recebe o crédito na compra seguinte. Além disso, a empresa oferece um desconto progressivo nas compras, que permite que ao adquirir três itens, o consumidor tenha 10% de desconto. Na compra de quatro produtos, é aplicado um desconto de 15%. Já no consumo de mais de cinco itens, o cliente paga 20% menos.

Durante a Semana Santa, os consumidores poderão escolher entre as várias opções oferecidas pela Frescatto, como o salmão, bacalhau, camarão e o kit menu completo da Páscoa. Esse último item conta com camarão cinza, lombo de bacalhau e filé de salmão defumado por R$ 283,90. O cliente que optar pelo combo ainda ganha uma sacola térmica exclusiva da Frescatto. No site do estabelecimento é possível consultar mais ofertas.





A dona da peixaria Divina Providência, Manuela Ornelas, indica a compra de camarão, corvina e tilápia. Já a peixaria Divina Providência oferece mais de 40 tipos de pescado (crustáceos e peixe fresco). No delivery, houve um aumento de 10% nas vendas em 2021 em relação ao ano de 2020 de produtos frescos e limpos, que já chegam direto para a mesa do consumidor. A procura é tanta que o estabelecimento precisou contratar 10 funcionários extras para esse período e mais funcionários fixos. A dona da peixaria Divina Providência, Manuela Ornelas, indica a compra de camarão, corvina e tilápia. No YouTube e no Instagram , ela ensina dicas e receitas de pratos com peixes e frutos do mar.





Quem quiser substituir os tradicionais ovos de Páscoa por outras opções de chocolate poderá contar com a torta Baby Brigadeiro Gourmet (R$ 79,90), lançada pelo Lecadô especialmente para o período. A novidade leva massa de chocolate, recheio de brigadeiro gourmet e uma cobertura com muitas lascas de chocolate ao leite e bombons de chocolate ao leite, complementando a decoração. A torta serve 10 fatias generosas e, assim como os outros produtos da marca, pode ser encomendada para entregas no domingo de Páscoa até o dia 14. Além isso, o Lecadô oferece outras opções de tortas, pavês e rocamboles para celebrar a data nas 43 lojas da rede no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Petrópolis e Cabo Frio ou pela Central de Vendas no telefone: (21) 3900-7228 e no WhatsApp: 21. 96014-4111. Quem preferir ir pessoalmente a uma das lojas Lecadô pode encontrar o endereço no site da empresa

Outra opção é presentear as pessoas queridas com os cookies da Mr. Cheney, que traz de volta as edições especiais e limitadas de Páscoa em duas versões: recheados e com cobertura. Entre as opções com recheio estão o cookie sandwich cenoura, com recheio de ovomaltine cremoso, e o cookie sandwich pão de mel, com recheio de doce de leite.

Já entre as opções com cobertura estão a versão cookie cenoura, com cobertura de ovomaltine cremoso e farofa de cookie duplo, e o cookie pão de mel, com cobertura de doce de leite e farofa de cookie duplo.

Além disso, a empresa também oferecerá quatro modelos de kits em embalagens especiais para presente. A ideia desses produtos é permitir que o cliente monte os itens, incluindo outros produtos da marca, de acordo com as suas preferências. Algumas das opções de kits são o Presente Cookie com Cobertura, embalagem com quatro unidades, Presente Cookie Clássico, com seis unidades, e o Presente Cookie Sandwich G, com dois itens grandes.

A padaria de fermentação 100% natural do Leblon, Grâu Artesanal, levará receitas inspiradas em bolos populares em outros países para a ceia de Páscoa dos clientes. Uma delas é o brioche trançado, recheado com creme de chocolate, cumaru e nozes. A receita, que é inspirada no babka, bolo de Páscoa de origem judaica, sai por R$ 32.

Além disso, o estabelecimento oferecerá o eclair de brioche recheado com creme de chocolate e cumaru, coberto com glaçagem de chocolate e avelãs, por R$ 12,00. O cliente também poderá optar pelo brownie artesanal com toppings diversos (amêndoas, avelãs ou gotas de chocolate), a caixa com três sai por R$ 28.

A padaria funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 19h30min. Aos sábados, o estabelecimento atende de 9h às 18h30min e no domingo de 9h às 13h30h. As encomendas podem ser feitas pelo aplicativo da Grâu Artesanal até o dia 13, com retirada nos dias 16 e 17. O estabelecimento aceita pagamento em débito e crédito.

Já quem procura por itens de decoração pode comprar a miniatura de coelho para montar da Oficina 021, marca de design carioca que cria e vende presentes e artigos de decoração criativos. A peça sai por R$ 35,70 e proporciona um momento lúdico para as crianças, que também ganham com o desenvolvimento da psicomotricidade. Os pedidos devem ser feitos na loja digital da marca . A marca realiza entregas em todo o país.

O Café Cultura lança o café sazonal Páscoa Blend, produção própria e exclusiva para esse período. Feito com grãos de café Tupy e peaberry, de Minas Gerais, a bebida apresenta alta doçura e baixa acidez, com notas de caramelo toffee. O café está à venda nas lojas ou em pacotes para consumo em casa, a R$ 42. Também é possível pedir pelo site.





A marca ainda oferece um kit que combina, em uma caixa presente, dois ovos da chocolateria Nugali e um pacote do Páscoa Blend, por R$ 99. Outra escolha de presente é o pacote de ovinhos de chocolate, parceria do Café Cultura com a Nugali, que sai por R$ 24,90. Exclusivamente nas lojas, o empreendimento oferece o Easter espresso, que une um ovo granel Nugali com dose de espresso. O café sai a R$ 14, e quem quiser levar o ovo para preparar o Easter espresso em casa, pode adquirir apenas o chocolate por R$ 10. O Café Cultura também oferece uma novidade este ano, o cupcake de Páscoa, que alia massa e cobertura de chocolate com um biscoito em formato de coelho por R$ 18. Mais informações podem ser obtidas no site do estabelecimento.

Este ano, a Americanas promove promoções nas lojas físicas e digitais com até 30% de cashback nos pagamentos com o aplicativo Ame Digital. Além disso, a empresa contará com lançamento de 25 produtos com chocolate e uma experiência de compra fácil com entrega em casa em até 3 horas.

O grande destaque vai para os ovos da D’elicce, marca própria da Americanas, com itens licenciados de grandes marcas como Hello Kitty, Turma da Mônica, Playstation, L.O.L. e Polly Pocket.

Um ovo de Páscoa L.O.L. Omg (90g) D'elicce, por exemplo, sai por R$ 59,99, bem como o ovo Turma da Mônica (90g) D'elicce a R$ 59,99. Os itens estarão disponíveis exclusivamente na Americanas. Além dos chocolates vendidos com exclusividade, a loja oferece mais de 400 opções de chocolates de várias marcas.

A Americanas também tem descontos para quem deseja comprar produtos D'elicce em grandes quantidades. Na compra de cinco ovos de 80g do Ben 10, Hello Kitty, Polly, Transformers ou Turma da Mônica, o cliente paga apenas quatro.

Já na compra de ovos de 84g da mini ovos Sache Peppa Pig, Hello Kitty, LOL, PJ Masks ou Turma da Mônica, o consumidor leva dois produtos e paga apenas por um.

A empresa aposta ainda na ampliação dos produtos de mercearia tradicionais no almoço de Páscoa dos brasileiros, como o bacalhau e a pascale, assim como itens de decoração. Todas as novidades sobre a Americanas podem ser acompanhadas no site, aplicativo, redes sociais e nas lojas físicas da empresa.

A plataforma de recompensas Strix terá novidades em seu catálogo de prêmios a partir de 100 stix. São muitas opções disponíveis: barras e bombons de chocolates de várias marcas, como Hershey 's, Milka, Lacta, Ferrero Rocher, Nutella, Kinder Ovo, Lindt, entre outras. As ofertas vão até o dia 17.

"Na Páscoa não podia faltar chocolate na Stix. Você junta pontos no Pão de Açúcar, Droga Raia, Extra e Drogasil e troca por uma variedade de barras e bombons de diferentes marcas. E quem tem Iupp do Itaú pode aproveitar ainda mais, transferindo para Stix e economizando nas compras de Páscoa", comenta Alexandre Rodrigues, diretor comercial & marketing da Stix.

A Qualitá, marca exclusiva do Mercado Extra e do Grupo Pão de Açúcar (GPA), traz uma opção infantil com o ovo Hotel Transylvania Qualitá (100g), que é feito de chocolate ao leite e vem com copo temático de presente. O item sai por R$ 36,90. Já o ovo de chocolate ao leite com embalagem em formato de orelhas de coelho (50g) custa R$ 6,99.

Os ovos de Páscoa de castanha de caju da organização não-governamental (ONG) Amigos do Bem também são destaque. Eles estão disponíveis em três sabores: branco, ao leite e amargo. Todos custam R$ 29,90 na opção de 218 gramas. As castanhas que fazem parte da receita dos ovos são produzidas de forma artesanal e envolve a atuação de mais de 400 trabalhadores do sertão nordestino no plantio e no beneficiamento da castanha de caju.

Os produtos da linha Qualitá são desenvolvidos em parceria com a Amigos do Bem. Esta é a segunda parceria de Qualitá com a ONG, que promove desenvolvimento e inclusão social no sertão nordestino. No ano passado, a marca lançou uma linha de produtos à base de castanha de caju.

Neste ano, a Qualitá também entra na campanha 'Páscoa Solidária' com a dinâmica "comprou, doou", em que a mesma quantidade de ovos de chocolate que a marca comercializar entre os dias 7 e 9 de abril será revertida em doações de chocolates para instituições parcerias do Instituto GPA.

Todos os produtos de Páscoa Qualitá já podem ser encontrados nas lojas físicas do Pão de Açúcar e Mercado Extra em todo o Brasil. Também é possível conferir as ofertas pelo e-commerce do Pão de Açúcar e do Extra

Shoppings



Os shoppings também preparam promoções e programações para a Páscoa. No NorteShopping, por exemplo, os clientes categoria 3 do programa de relacionamento do estabelecimento poderão concorrer a 20 super cestas de chocolate da Lindt, que vem com um ovo de Páscoa Double Layer (360g), um Cornet (200g), um Gold Bunny (50g), dois Gold Bunny (100g) e um Pick & Mix (300g).

Já os clientes da Categoria 2 poderão participar do sorteio de dez Gold Bunny (1 kg) da Lindt. Para concorrer, é preciso cadastrar as notas fiscais de compras feitas no NorteShopping no período de 1 a 20 de abril no aplicativo. O sorteio será feito no dia 23 e divulgado no dia 25 nas redes sociais do estabelecimento.

Para participar dos sorteios, valem também as notas fiscais de compras feitas pelo aplicativo do shopping e pela assistente de compras do WhatsApp até 20 de abril. No serviço, haverá frete grátis para as três categorias, sendo um cupom de frete para a categoria 1, dois para a segunda categoria e quatro para a terceira.

Já o Shopping Plaza Niterói, em parceria com a marca niteroiense Zé Brownie, dará brownies aos clientes cadastrados no programa de relacionamento. A Categoria 2 tem direito a três brownies originais, e a 3, a um ovo de chocolate em 2D. Os brindes podem ser retirados no balcão de trocas, no 2º piso, em frente à loja Riachuelo. A ação acontece até o dia 19 de abril ou enquanto durarem os estoques.

O estabelecimento também dará uma de Língua de Gato da Kopenhagen nas compras feitas pelo WhatsApp com a Niki ou pelo aplicativo nas lojas do Zé Brownie, Havana ou Cacau Show. O benefício vale para a Categoria 1, nas compras a partir de R$ 250, e a partir de R$ 200 e R$ 150 para quem for 2 e 3 estrelas, respectivamente.

O Shopping Tijuca sorteará 20 cestas de produtos da Cacau Noir para os clientes 1,2 e 3 estrelas que participam do programa de relacionamento do centro comercial. A categoria 1 dá direito a um cupom para o sorteio, a categoria 2 a cinco cupons e a categoria 3 a dez cupons.

Além disso, clientes 3 estrelas ganharão um ovo sortido Cacau Noir, sendo ovos ao leite de 124 gramas ou crocantes ao leite de 124 gramas.

O período válido para ativar a promoção é de 1º a 18 de abril. O sorteio vai acontecer no dia 20 de abril, às 11h. Quanto mais notas fiscais o cliente cadastrar no aplicativo do Shopping Tijuca, mais chances de ganhar. O aplicativo está disponível de forma gratuita para iOS e Android.

No Complexo BarraShopping, com R$ 400 em compras feitas nas lojas participantes, os clientes podem escolher entre um ovo de Páscoa Kopenhagen (150g) Língua de Gato ou Crocante. A participação é exclusiva pelo aplicativo Multi. Para participar é necessário ter cadastro no aplicativo, registrar as notas fiscais das compras e realizar a troca no shopping escolhido.

Os participantes terão direito a um ovo de Páscoa por CPF. Já os clientes Multi Você Gold poderão resgatar até dois ovos por CPF. O regulamento completo está disponível no site barrashopping.com.br ou no aplicativo Multi.

O estabelecimento também vai promover oficinas divertidas para as crianças de 3 a 10 anos. Entre os dias 15 e 17 de março, os pequenos poderão confeccionar máscaras de coelhos, dedoches e ovos decorativos. As atividades acontecem das 15h às 18h, com turmas a cada 30 minutos. A participação é gratuita e a inscrição deve ser realizada pelo aplicativo Multi.

No Park Jacarepaguá, com R$ 350,00 em compras, será possível escolher entre um ovo de Páscoa Língua de Gato (150g) da Kopenhagen. Também é possível escolher mimos para os pets, como o ovo de Páscoa Bifinho Doggies sabor frango para cães ou o ovo de Páscoa Bifinho Cats sabor carne para gatos.

A participação é exclusiva pelo aplicativo Multi, no qual o cliente deve se cadastrar e registrar as notas fiscais das compras. Depois é só realizar a troca no shopping escolhido. Os participantes terão direito a um ovo de Páscoa por CPF. Já os clientes Multi Você Gold poderão resgatar até 2 ovos por CPF. O regulamento completo estará disponível no site parkjacarepagua.com.br, ou no aplicativo Multi.

Os clientes do Shopping Grande Rio que consumirem nos restaurantes participantes e reunirem cinco selos de estabelecimentos diferentes em uma cartela poderão trocar por um voucher no valor de R$ 30. O benefício pode ser utilizado também nas lojas de chocolate, como Cacau Show e Kopenhagen. A ação vai até o dia 24 de abril.

O brinde será obtido no Serviço de Atendimento ao Consumidor (Sac/Peg) no Espaço Cliente, no interior do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h, mediante a entrega do passaporte contendo os cinco selos diferentes. O valor do voucher de R$ 30 deve ser utilizado uma só vez. Caso o valor integral não seja usado, o cliente não poderá utilizá-lo em outra compra.

Entre os restaurantes participantes estão o Billy The Grill, Bob’s, Boteco do Manolo, Browneria, California Coffee, Casa da Empada, CheirinBão, Cosechas, Dona Nice, Espetto Carioca, Fábrica Di Chocolate, Fin, Frontera, Kekala, Mcdonalds, MegaMatte, Office Goumert, Outback, Pelicano, Rei do Mate, Spoleto e Trembão. Os selos serão disponibilizados apenas nos restaurantes participantes da promoção localizados no interior do Shopping Grande Rio.

Além disso, o shopping vai oferecer uma programação especial para as crianças entre os dias 15 e 17 de abril. Durante esse período, o empreendimento vai promover oficinas de Páscoa gratuitas, incentivando os pequenos a decorar mini ovos de chocolate. A atividade será em um espaço dedicado especialmente para o aprendizado, ao lado da loja Casa&Vídeo.

As crianças serão divididas em turmas de 13 participantes com idades entre 3 e 12 anos. Os grupos serão supervisionados por monitores e ao fim das atividades, que duram 20 minutos, poderão levar para casa os doces que decoraram.



As vagas para a programação, que dura 20 minutos, são limitadas. Para que as crianças possam participar, os pais devem realizar a inscrição no shopping.

O Partage Shopping São Gonçalo também promoverá ações para os pequenos. Na oficina de biscoitos, que acontecerá no dia 9, a criançada se diverte e aprende ao criar seu próprio cookie decorado. Já na oficina de ovos de colher, marcada para o dia 15, os pequenos irão se deliciar ao confeitar e criar seus próprios chocolates de Páscoa.

As oficinas gratuitas terão duração de 25 minutos e dez participantes por turma. Para participar, será necessário a inscrição das crianças de 3 a 12 anos no site do shopping. As vagas são limitadas.

No sábado, dia 16 de abril, o Partage Shopping vai promover a caça aos ovos. As crianças deverão encontrar os ovinhos de chocolate escondidos por todo o espaço. Os pequenos serão divididos em quatro turmas com 25 crianças cada e terá início às 15h, no 2º piso. A participação é gratuita e os participantes poderão levar os ovos para casa.

Para encerrar a programação, no dia 23 de abril, o empreendimento vai colocar o coelhinho para pular carnaval. O personagem vai animar a criançada pelos corredores do shopping com muitas marchinhas, confete e serpentina para celebrar o carnaval.

No Recreio Shopping o coelhinho da Páscoa aparecerá nos dias 14 e 15, quando distribuirá chocolates no Trenzinho do Recreio. O shopping ainda vai se tornar a toca do coelhinho nos dias 16 e 17. Durante o evento, as crianças participarão de uma caça aos chocolates.

Para participar da brincadeira, as crianças serão divididas em turmas e, a partir de uma dica inicial, o grupo sairá em busca dos mimos. As crianças poderão levar para casa os chocolates encontrados. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no site do empreendimento.

Após o longo período de distanciamento social, o Via Parque Shopping promoverá a atração 'Leve o coelho para a toca' para reunir toda a família no feriadão da Páscoa. A brincadeira segue a tradição dos grandes jogos de mesa: formada por um tabuleiro gigante com um percurso de 22 casas.

A ideia é que cada participante entre nas rodadas jogando os dados a cada vez até completar a rota e chegar ao destino: a ‘toca do coelho’. Ganha o jogo quem tiver a habilidade de ultrapassar os adversários com muita sorte com os números. No trajeto, as curiosidades sobre os coelhos vão garantir desafios e reviravoltas para envolver as partidas.

Para completar a programação, os pequenos serão maquiados para os jogos. Para participar, o cliente deve realizar o cadastro no local.



*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso