Cenário da tragédia que aconteceu em PetrópolisCarl de Souza / AFP

Publicado 08/04/2022 13:45 | Atualizado 08/04/2022 13:48

Rio - O Governo do Estado conclui, nesta sexta-feira, 8, o pagamento da primeira parcela do Aluguel Social para as famílias atingidas pelas chuvas de fevereiro em Petrópolis, na Região Serrana. O município registrou 241 mortes em decorrência de dois temporais, sendo 234 óbitos em fevereiro e sete em março.

Nesta primeira etapa, 817 famílias que preenchem os critérios de exigências do programa vão receber o benefício no valor de R$ 800. A Prefeitura de Petrópolis se comprometeu a complementar com R$ 200 para que, ao todo, o Aluguel Social na cidade seja de R$ 1 mil. A operação de pagamento está sendo feita pela Caixa Econômica Federal (CEF).

"Fizemos um grande trabalho de assistência à população de Petrópolis, principalmente com relação ao Aluguel Social. Ouvimos a demanda da Defensoria Pública, do Ministério Público e da população petropolitana, que nos pediu um reajuste no valor do benefício em virtude do que o mercado local pratica. O Estado do Rio de Janeiro está honrando o compromisso com Petrópolis ao pagar a nossa parte na data em que foi acordada", disse o governador Cláudio Castro (PL).

Pagamento pela Caixa



As famílias beneficiárias estão em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução 528/2022, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A consulta à lista de beneficiários está disponível no endereço https://www.portalaluguelsocial.rj.gov.br/.



O pagamento do Aluguel Social é efetuado na conta da Caixa vinculada ao cadastro da família no CadÚnico. As famílias que obedecem aos critérios do programa e estavam com os dados atualizados e conta ativa foram beneficiadas.



"O Estado do Rio trabalhou para atender a essas famílias no curto espaço de tempo que definimos como prazo de pagamento. Sabemos que é possível atender a mais famílias. Mas para isso, essas famílias precisam ir aos CRAS municipais atualizar seus dados cadastrais no CadÚnico", afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Julio Saraiva.



Situação cadastral: é preciso ir ao CRAS para atualizar os dados



Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, as pessoas têm até 90 dias para atualizar as informações do NIS (Número de Identificação Social), vinculado ao CadÚnico, ou para se cadastrar no CadÚnico. É preciso estar com os dados atualizados para que seja possível localizar os beneficiários. Para isso, as pessoas devem ir a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para verificar os respectivos cadastros.



Para dar cada vez mais celeridade de acesso das famílias petropolitanas ao Aluguel Social, o Governo do Estado flexibilizou para até 60 dias a apresentação do laudo da Defesa Civil Municipal, o qual atesta a inviabilidade definitiva de retorno à residência.