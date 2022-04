Saque extraordinário do FGTS começa nesta quarta-feira (20) - Divulgação

Saque extraordinário do FGTS começa nesta quarta-feira (20)Divulgação

Publicado 18/04/2022 08:00

Rio - A Caixa Econômica vai liberar o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta quarta-feira (20). O trabalhador que desejar sacar o benefício poderá retirar até R$ 1 mil e a liberação dos valores seguirá um calendário de acordo com o mês de nascimento (Confira no fim do texto).

O valor do benefício será creditado na conta poupança, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. Após o crédito dos valores, o trabalhador poderá sacar ou transferir o dinheiro para outras contas da própria Caixa ou de outros bancos. O cliente também pode realizar transações por meio do Pix.



A consulta ao valor que poderá ser retirado pode ser feita no site da Caixa . Segundo o banco, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores que terão direito ao saque.

Quem não quiser mexer no FGTs deve informar a Caixa

O trabalhador que não quiser mexer no FGTS deverá informar a Caixa que não deseja sacar o valor para que não haja débito do benefício. Nesse caso, ele deverá acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco. Caso o trabalhador não avise, após a realização do crédito na conta poupança, é possível desfazer o crédito automático até 10 de novembro.



A Caixa também informou que caso o crédito dos valores tenha sido feito na poupança e essa conta não seja movimentada até 15 de dezembro, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.

Confira o calendário de pagamentos: