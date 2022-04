Aeroportos Santos Dumont e Galeão terão fiscais do Procon Carioca durante o Carnaval - Divulgação

Publicado 19/04/2022 13:15

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, estará com suas equipes, nos dias 20 e 25 de abril, na área de embarque dos aeroportos Santos Dumont e Internacional Tom Jobim, das 10h às 16h, realizando atendimento ao público.



Realizada em parceria com a Infraero e a Riogaleao, a ação tem por objetivo atender aos turistas que sofrerem problemas em relações de consumo, durante a vinda ao Rio ou na estadia durante o feriado de carnaval. Serão dois atendentes e um supervisor em cada aeroporto.



O diretor executivo do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do consumidor, Igor Costa, informa que a ordem é ampliar e agilizar o atendimento ao cidadão. "Neste período em que teremos os desfiles de Carnaval, há um sensível aumento na movimentação dos aeroportos da cidade. As equipes do Procon Carioca estarão a postos para viabilizar a resolução das demandas, agilizando o encaminhamento, sempre no intuito de observar o respeito aos direitos do consumidor", informa Igor.



Durante o Carnaval, o Procon Carioca também disponibiliza o plantão 24 horas, em que os foliões e cidadãos de modo geral podem acessar os serviços via atendimento virtual e também por telefone.

Confira os canais de atendimento para falar com o Procon Carioca:



Portal: proconcarioca. prefeitura.rio



Instagram: @proconcariocaoficial



Facebook /Twitter: @proconcarioca



Telefone: 1746