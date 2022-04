Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomercio RJ - Divulgação

Publicado 27/04/2022

O empresário Antonio Florencio de Queiroz Junior foi reeleito, no início da noite desta quarta-feira (27), para mais um mandato na presidência da Fecomércio RJ, que vai até abril de 2026.

“Iniciamos essa nova gestão comprometidos com a missão de estar cada vez mais próximo dos empresários. Hoje, contamos com uma base sólida na Fecomércio RJ e uma equipe técnica totalmente preparada para identificar e viabilizar suporte a todos os setores do comércio de bens, serviços e turismo. Daqui para frente, pretendemos fortalecer e ampliar o apoio às políticas públicas”, disse Antonio Florencio.

Antonio Florencio terá como vice-presidentes José Essiomar Gomes da Silva (Sicomércio de Angra dos Reis), Júlio Cezar Rezende de Freitas (Sicomércio de Três Rios), Esther Gomes Gonçalves (Sinbel RJ), Napoleão Pereira Velloso (Sindigêneros RJ), Charbel Tauil Rodrigues (SindilojasNiterói) e Pedro José Maria Fernandes Wahmann (Secovi Rio).



A Fecomercio RJ reúne 59 sindicatos patronais, líderes empresariais, especialistas e consultores com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de negócios nos setores do comércio de bens, serviços e turismo no estado do Rio.

A entidade representa mais de 321 mil estabelecimentos, o equivalente a dois terços da atividade econômica do estado e 68% dos estabelecimentos fluminenses, gerando mais de 1,5 milhão de empregos formais, que equivalem a 60% dos postos de trabalho com carteira assinada no estado.

Em sua primeira gestão (2018-2022), Antonio Florencio conseguiu incluir a Fecomércio RJ nos pactos Empresarial e Global da ONU, implementando ações contra a corrupção nos setores relacionados à entidade.