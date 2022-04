Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões nesta quinta-feira - Sidney Oliveira / O Liberal

Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões nesta quinta-feiraSidney Oliveira / O Liberal

Publicado 28/04/2022 09:46

Na ultima terça-feira, 26, ninguém acertou as seis dezenas e a Mega Sena está acumulou. Por conta disso, segundo estimativas da Caixa, o prêmio do concurso 2.476, a ser sorteado nesta quinta-feira, 28, no Espaço da Sorte, em São Paulo, deverá ser de R$ 40 milhões.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 e a chance de ganhar é uma em 50.063.860. Já a aposta máxima, de 15 números – que custa R$ 22.522,50 – dá uma chance de ganhar em 10.003.



As seis dezenas do concurso 2.476 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, no Facebook e no YouTube.



As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa, app Loterias CAIXA ou Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena.