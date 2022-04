Fiscais do Procon Carioca prestarão serviço ao publico em Realengo nesta sexta-feira - Divulgação

Fiscais do Procon Carioca prestarão serviço ao publico em Realengo nesta sexta-feiraDivulgação

Publicado 28/04/2022 14:39

Rio - O serviço itinerante do Procon Carioca nos Bairros tem compromisso marcado com a população de Realengo, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira, 29, com atendimento ao consumidor entre 11h e 16h, na Rua da Gazela, 188, Praça a Cohab. Vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, o órgão tem percorrido bairros de toda a cidade.



A ação está inserida na Ação Social Bem Estar, promovida pela OAB Bangu, com o apoio da prefeitura do Rio. No evento, serão disponibilizados serviços de saúde, como aferição de pressão e HGT (glicemia); palestras educativas; serviços sociais e recreação.

Os consumidores interessados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.



"O objetivo das ações itinerantes do Procon Carioca é ampliar ainda mais as possibilidades de atendimento ao cidadão e agilizar a resolução de suas demandas. O direito do consumidor precisa ser respeitado em todas as regiões da cidade", afirma Igor Costa, diretor executivo do órgão.



Durante o atendimento, as queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões.