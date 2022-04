Seeduc RJ - Divulgação

Publicado 28/04/2022 10:47

Rio - Nesta quinta-feira, 28, os profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro e as redes municipais de ensino de Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo e Volta Redonda farão greve de 24 horas. Os trabalhadores participarão do Dia Nacional em Defesa da Educação Pública e dos Trabalhadores, convocado em todo o país pelos fóruns de servidores públicos, incluindo o Fórum do Rio (FOSPERJ), entre outras várias entidades. Haverá ato unificado às 16h, com aula pública no Largo de São Francisco, em frente ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), no Centro do Rio, e caminhada até o “Alerjão”.

A rede municipal do Rio não irá paralisar as atividades, mas está convocando a categoria para participar do ato; outras redes em todo o estado deverão fazer atos locais, como a de Campos dos Goytacazes.

A rede estadual está em campanha pela recomposição salarial e reivindica que o piso nacional do magistério seja a referência para os salários dos professores e o piso regional do Rio seja a referência salarial para o funcionário administrativo.

"Em nível nacional, o Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Educação e dos Trabalhadores luta por um projeto de educação que garanta uma Nação Soberana, com a denúncia contra os desvios de recursos que vêm ocorrendo neste governo Bolsonaro. Por isso, exigimos a CPI do MEC", diz o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio.