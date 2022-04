Aplicativo Caixa Econômica Federal- FGTS. - Reprodução

Aplicativo Caixa Econômica Federal- FGTS.Reprodução

Publicado 29/04/2022 15:41 | Atualizado 29/04/2022 16:54

O saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores nascidos em janeiro estava com data prevista para ser liberado na quarta-feira passada, 20. Entretanto, inúmeros beneficiários relataram que o valor, de até R$ 1 mil do fundo, não estava no aplicativo CAIXA Tem.

Em relatos nas redes sociais, trabalhadores comentaram que não haviam recebido o fundo e ainda questionavam se outras pessoas nascidas em janeiro tinham recebido o benefício. Um usuário do Twitter publicou que, apesar de ter nascido em janeiro, ocorreu um novo agendamento somente para o dia 30 de abril, dez dias após o prazo inicial.

Em nota, a Caixa Econômica informou que todos os trabalhadores que possuem conta do FGTS com saldo disponível terão direito ao saque extraordinário do FGTS de até R$ 1 mil. O crédito do valor será realizado de forma automática na conta do aplicativo Caixa Tem, em nome do trabalhador, conforme o calendário divulgado.

Já a consulta do valor que pode ser recebido deve ser feita no aplicativo FGTS no menu “saque extraordinário”. Nessa mesma área, a pessoa precisa conferir a data prevista para liberação do crédito e o número da sua conta do Caixa Tem.



O banco também informou que a mesma ferramenta pode ser utilizada para verificar se o saldo da conta do FGTS está indisponível por motivo de bloqueio, por motivos de antecipação do saque-aniversário, determinação judicial, pedido de devolução de valor recolhido a maior pelo empregador ou dados errados.



Se o saldo não estiver bloqueado e não for depositado automaticamente, a Caixa orienta que a pessoa confirme ou complemente seus dados no menu “saque extraordinário” do app FGTS. Depois é só clicar em “solicitar saque” para liberação do valor.

O banco esclarece que os trabalhadores que não utilizaram o saque emergencial em 2020 podem precisar solicitar o saque extraordinário no próprio aplicativo.



Sobre o atraso dos pagamentos, a instituição informou que é necessário um período mínimo para processamento dos dados entre a data de solicitação do saque e o pagamento. Esse, segundo a instituição, seria o motivo pelo qual o crédito pode ser disponibilizado em data posterior ao calendário. A Caixa reforçou que os trabalhadores não precisam comparecer a uma agência para ter acesso ao dinheiro, pois todos os serviços do saque extraordinário do FGTS estão disponíveis no aplicativo.

Saque Extraordinário



O benefício soma os saldos disponíveis em todas as contas abertas do trabalhador, incluindo a de antigos empregos. O valor referente aos trabalhos anteriores são pagos primeiro, depois a Caixa libera o valor dinheiro da conta do atual emprego.

A consulta do valor também pode ser feita no site fgts.caixa.gov.br. Para isso, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser verificado na carteira de trabalho, a senha cadastrada pelo próprio trabalhador. também é possível usar a senha cidadão. Aqueles que não lembram sua senha, podem recuperá-la, informando o número do NIS.

Embora seja possível consultar o valor do saque extraordinário no site da Caixa, o pagamento é realizado apenas no aplicativo do Caixa Tem. A ferramenta permite que o trabalhador pague contas, saque, faça compras ou transfira o valor via Pix para outro banco.

As pessoas que cadastraram SMS serão informadas sobre o valor do saque por mensagem de texto. Os que tiverem interesse nesse serviço de informação deverão acessar a página da Caixa (https://www.caixa.gov.br/), selecionar a opção FGTS; entrar; "mensagem via celular"; informar o número do NIS ou PIS/Pasep e clicar no botão “cadastrar senha”.

Datas do pagamento

Na quinta-feira passada, 20, a Caixa começou a liberação do saque extraordinário do FGTS para nascidos em janeiro. No caso dos nascidos em fevereiro, o pagamento começa a ser liberado neste sábado, 30. Os nascidos em março recebem na próxima quarta-feira, dia 4.

No dia 11 de maio é a vez de quem nasceu em abril. Três dias depois, no dia 14, recebem aqueles que fazem aniversário em maio. No dia 18, é a vez dos nascidos em junho. No dia 21, dos nascidos em julho. Já no dia 25, recebem os nascidos em agosto. Finalizando o calendário de pagamentos de maio, os aniversariantes de setembro recebem seu dinheiro.



Já em junho, no dia 1°, é a vez dos nascidos em outubro. No dia 8, é a vez dos aniversariantes de novembro. Os saques extraordinários terminam em 15 de junho, com o pagamento para os nascidos em dezembro. Os trabalhadores que perderem a data terão até 15 de dezembro para acessar os valores.

Somente nesta segunda leva serão contemplados 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro, que receberão um montante de R$ 2,2 bilhões. No total, mais de 42 milhões de trabalhadores possuem direito ao saque de até R$ 1 mil de contas ativas e inativas do fundo.

*Estagiárias sob supervisão de Marina Cardoso