Gás fica mais caro a partir de maio - Divulgação

Gás fica mais caro a partir de maioDivulgação

Publicado 29/04/2022 15:51 | Atualizado 29/04/2022 16:36

A partir de 1º de maio, os preços de venda de gás natural pela Petrobras para as distribuidoras terão aumento médio de 19% em R$/m³, com relação ao trimestre de fevereiro, março e abril. Mais cedo, a Naturgy já havia adiantado o aumento no gás residencial, GNV e indústrias

De acordo com a estatal, o ajuste decorre da atualização com base nas fórmulas acordadas, que vinculam a variação do preço do gás às variações do petróleo brent e da taxa de câmbio. Os preços atualizados ficarão vigentes até 31 de julho, conforme condição previamente negociada e estabelecida nos contratos firmados.



A atualização trimestral para o gás e anual para o transporte atenua volatilidades momentâneas e assegura previsibilidade e transparência. Os contratos são públicos e divulgados no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



A Petrobras esclarece que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras (e, no caso do GNV, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais. Além disso, o processo de aprovação das tarifas é realizado pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas.

Naturgy

O aumento para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) será em média de 6,80% para o segmento residencial (7m³/mês), 7,05% para o comercial (400 m³/mês), 19,58% para postos de GNV e de 18,52% para as indústrias (3Mm³/mês).



Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), o reajuste será de 8,78% para residências (7m³/mês), 10,16% para o comércio (400 m³/mês), 19,76% para postos de GNV e 19,25% para indústrias (3Mm³/mês).