Procon Carioca cobra esclarecimentos da Ferrero do Brasil após proibição de comercialização de produtos KinderDivulgação

Publicado 29/04/2022 20:15 | Atualizado 29/04/2022 20:18

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, enviou notificação à Ferrero do Brasil para prestar esclarecimentos por conta da proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de comercialização, distribuição e importação de produtos da marca Kinder Schoko-Bons, fabricados e importados da Bélgica.

Nas últimas semanas, a imprensa veiculou reportagens informando que, após suspeita de contaminação pela bactéria salmonela, os produtos da marca da fornecedora foram retirados dos mercados de diversos países da Europa.



No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização, distribuição e importação de diversos produtos fabricados pela fornecedora, tendo em vista o alerta internacional de recolhimento dos produtos Kinder fabricados por Ferrero Ardennes S.A, de Arlon, Bélgica. E desde o último dia 27 de abril, a lista de produtos proibidos foi ampliada pela Anvisa.



O Instituto Municipal de Proteção e Defesa do consumidor solicitou que a Ferrero do Brasil esclareça quais produtos da fornecedora estão com suspeita ou apresentaram resultado positivo para a bactéria salmonela; desses produtos, quantos foram importados para comercialização no Brasil, quantos produtos proibidos ainda estão em circulação no Brasil, quais medidas foram e estão sendo tomadas para cessar o consumo dos produtos contaminados pela salmonela no Brasil e quantos consumidores registraram reclamações nos canais de atendimento da fornecedora, entre outros. A empresa tem prazo de cinco dias para apresentar esclarecimentos ao Procon Carioca.



Procurada, a Ferrero Brasil ainda não se pronunciou sobre o caso.O espaço está aberto para amnifestação.