Prazo para entrega do Imposto de Renda terminará às 23h59, horário de Brasília, do dia 31 de maioReprodução

Publicado 29/04/2022 17:27 | Atualizado 29/04/2022 17:29

A Receita Federal recebeu, até a tarde desta sexta-feira, 29, 17.871.149 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022. O prazo para entrega terminará no dia 31 de maio. A expectativa da Receita Federal é de que 34.100 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, sendo 630 mil no Espírito Santo e 3.300 milhões no Rio de Janeiro.

Segundo a Receita Federal, até o momento, foram entregues no Espírito Santo 338.130 declarações e no Rio de Janeiro, 1.604.173, totalizando 1.942.303.



As declarações podem ser feitas pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal, ou pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, também disponível no site da Receita Federal.