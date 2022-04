Novo aplicativo do Cadastro Único já superou 1 milhão de downloads - Reprodução

Novo aplicativo do Cadastro Único já superou 1 milhão de downloadsReprodução

Publicado 29/04/2022 19:01

O novo aplicativo do Cadastro Único do Governo Federal já superou 1 milhão de downloads. Os dados foram coletados nesta quinta-feira, 28. A ferramenta lançada em 30 de março tem como objetivo modernizar o atendimento aos cidadãos. Até então, já foram realizados mais de 135 mil pré-cadastros e mais de 67 mil atualizações cadastrais por confirmação pelo aplicativo.



"A modernização dos serviços com novas tecnologias aumenta a eficiência na ponta, nos postos do Cadastro Único, diminuindo filas e o tempo de espera das pessoas. Quem necessita dos programas sociais do Governo Federal tem pressa e quanto menos deslocamentos forem necessários, melhor", destacou Ronaldo Bento, ministro da Cidadania.



O programa conta com mais de 80 milhões de pessoas registradas. O sistema é a porta de entrada dos cidadãos em situação de vulnerabilidade para os principais programas sociais do país. São mais de 28 iniciativas, como o Programa Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Criança Feliz, entre outros que o utilizam.



A modernização do sistema pretende facilitar o acesso aos serviços sociais. A chefe de divisão do Cadastro Único, Anália Adriano, avaliou um dos pontos positivos no uso do aplicativo pela população.

"O comprovante de cadastro é acessado pelo aplicativo, isso é muito bom, porque o usuário não tem a necessidade de se deslocar à prefeitura ou a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para pegar o comprovante", disse.



Segundo Anália, a demanda pelo comprovante que é exigido para acessar alguns programas sociais, era muito alta nos postos de atendimento e, por isso, tem estimulado o uso do aplicativo. "As pessoas quando vem, a gente pode dizer com tranquilidade ao usuário que ele tem acesso pelo aplicativo", concluiu.

O novo aplicativo trouxe mais opções aos usuários, como a possibilidade de pré-cadastramento, atualização dos dados cadastrais, mapa georreferenciado com pontos de atendimento mais próximos aos cidadãos e consulta dos benefícios recebidos pela família.

"O pré-cadastramento reduz o tempo de espera nas unidades de atendimento, já que a pessoa chega ao local com a necessidade de apenas completar e confirmar seus dados. Mas, vale ressaltar que o cadastramento presencial continua da mesma forma. O aplicativo é mais uma facilidade para que o cidadão tenha acesso ao sistema", frisou o secretário nacional do Cadastro Único, Tércio Brandão.

Depois do pré-cadastro, o cidadão que ainda não faz parte do Cadastro Único tem 120 dias para comparecer a um posto de atendimento para complementar os demais dados, tais como: escolaridade; trabalho; e remuneração. Além do aplicativo, o pré-cadastro e as demais funcionalidades também podem ser acessados por meio do site

Quem já está inscrito no Cadastro Único poderá utilizar o aplicativo para atualizar o cadastro da família por meio da confirmação dos dados. Essa é uma opção que permite que o cidadão revise as informações e confirme o endereço, a composição familiar e o registro dos integrantes da família. Se não tiver ocorrido mudanças, a família pode confirmar seus dados pelo aplicativo ou versão web sem precisar ir até os postos de atendimento e sem custos de deslocamento.



O aplicativo ou a versão web também permite consultar dados como o Número de Identificação Social (NIS), código familiar, situação cadastral, data da última atualização e data limite para uma nova atualização cadastral. Também serão exibidos os dados do domicílio, família e de identificação do Responsável pela Unidade Familiar e dos demais integrantes.