Aviso em letras miúdas sobre a composição do hambúrguer - Divulgação

Aviso em letras miúdas sobre a composição do hambúrguerDivulgação

Publicado 02/05/2022 13:25 | Atualizado 02/05/2022 13:25

Consumidores usaram as redes sociais para denunciar mais uma polêmica envolvendo sanduíches. Desta vez, o alvo das reclamações foi Whopper Costela, do Burguer King, que não leva a costela de porco, apenas o aroma da peça da carne.

O perfil "Coma Com os Olhos", o mesmo que divulgou que o McPicanha não continha picanha, fez a publicação sobre o Whopper Costela no último domingo. O texto diz que o material de propaganda do sanduíche não alertava para o consumidor se atentar às letras miúdas, onde há a informação de que a carne, fabricada pela Sadia, não contém costela, mas apenas aroma.

O sanduíche começou a ser comercializado no final de 2021. O Burguer King informa em seu site que o sanduíche é feito com "hambúrguer de carne de porco com aquele aroma inconfundível de costelinha". Em nota, a rede de fast food alegou que desde o lançamento do produto sempre trouxe com clareza em sua comunicação e em todos os materiais e peças publicitárias, a sua composição, carne de porco (paleta suína) e sabor de costela.

Confira a nota na íntegra

"A transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável para o Burger King. Nesse sentido, em relação ao Whopper Costela, a rede ressalta que o produto, feito de paleta suína, leva em sua composição aroma de costela 100% natural sem qualquer ingrediente artificial. Além disso, reforça que desde o lançamento do produto sempre trouxe com clareza em sua comunicação e em todos os materiais e peças publicitárias, cardápios e materiais oficiais de marca a composição do hambúrguer presente no sanduiche - feito com carne de porco (paleta suína) e sabor de costela.

A marca ainda reforça que alinhado aos seus compromissos de sustentabilidade assumidos o produto Whopper Costela é 100% livre de quaisquer corantes, conservantes e aromatizantes artificiais. A marca se mantém à disposição de seus clientes por meio de seus canais de contato para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos sobre esse e quaisquer outros produtos de seu portfólio".



Confira o vídeo de propaganda de lançamento do sanduíche