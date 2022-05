Casa lotérica na zona sul do Rio de Janeiro - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 02/05/2022 17:03

As Loterias Caixa lançam, nesta segunda-feira, 2, a +Miliionária, novo produto com atrativo de grandes prêmios. A modalidade será a primeira a oferecer prêmio mínimo de dois dígitos de milhões, partindo de R$ 10 milhões após um sorteio sem acumulação. O sorteio do primeiro concurso está marcado para o dia 28 deste mês. As apostas já podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa.



O lançamento da +Milionária marca o início das comemorações dos 60 anos das Loterias CAIXA, celebrado em 15 de setembro.



Além do prêmio milionário pela faixa principal, outro atrativo da +Milionária é ser também a única modalidade a contar com dez faixas de premiação.



Agora, as Loterias Caixa oferecem 11 produtos lotéricos em seu portfólio: +Milionária; Dia de Sorte; Dupla Sena; Loteca; Loteria Federal; Lotofácil; Lotomania; Mega-Sena; Quina; Super Sete e Timemania.

Nova modalidade na loteria Caixa Divulgação

Regras da modalidade



Os sorteios da +Milionária acontecerão aos sábados. A aposta simples, com seis números e dois trevos custa R$ 6.



Na aposta simples da +Milionária o apostador precisa marcar seis números de 1 a 50 e dois “trevos” de 1 a 6. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.



Para o resultado dos concursos da +Milionária, serão sorteados seis números no globo com 50 bolas e, na sequência, dois números no globo contendo seis bolas. O prêmio principal é destinado ao ganhador que acertar todas as seis dezenas e os dois trevos numerados.

Faixas de premiação



Confira no quadro a distribuição entre as dez faixas de premiação:

Nova modalidade na loteria Caixa Divulgação

Ao fazer suas apostas, os brasileiros contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.



Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade será destinado a repasses sociais conforme determinado pela Legislação vigente. Saiba mais sobre os repasses sociais no site das Loterias CAIXA.