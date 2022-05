Posto de gasolina ao lado da Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 02/05/2022 17:44

O preço da gasolina atingiu o maior patamar desde o início do levantamento, em janeiro de 2019, com valor médio de R$ 7,781 pelo litro do combustível em abril deste ano, no município do Rio de Janeiro. O combustível ficou 8,14% mais caro nos bairros da Capital em comparação com o mês de março. Em diferentes regiões da capital carioca, a variação dos valores cobrados chegou até 8,12%, com preços entre R$ 7,518 e R$ 8,111.

Segundo o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos de 1º a 28 de abril, o Rio de Janeiro teve a média mais cara de preços entre os Estados do Sudeste (R$ 7,857), enquanto São Paulo foi o Estado com a gasolina mais barata (R$ 7,017) na região.



O estudo mostra onde a população encontrou a gasolina mais cara, como nos bairros Flamengo (R$ 8,111), Copacabana (R$ 8,106) e Vigário Geral (R$ 8,050). Já os preços mais baratos foram registrados nos bairros Catumbi (R$ 7,518), Lins Vasconcelos (R$ 7,587) e Realengo (R$ 7,589).