Publicado 03/05/2022 08:31 | Atualizado 03/05/2022 08:34

O Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que mostra a quantidade de impostos pagos pelos brasileiros durante o ano, bateu R$ 1 trilhão à 1h37 desta terça-feira (3). Em 2021 esta marca só foi atingida em 17 de maio.

Segundo a ACSP, o valor foi atingido mais cedo, por conta da inflação elevada, atualmente acima de 10%.

Criado em m 2005, o impostômetro calcula o total de valores pago a União, estados e municípios. A soma considera impostos, taxas, multas e contribuições. O público também pode acompanhar o cálculo no site do www.impostometro.com.br . Na página é possível ver o valor discriminado entre estados e municípios, além do que pode ser feito com os impostos arrecadados.