Publicado 04/05/2022 12:27 | Atualizado 04/05/2022 12:34

No fim da tarde desta quarta-feira (4), o governo federal vai anunciar um pacote de medidas trabalhistas com propostas que beneficiam jovens e mulheres. Batizado de “Emprega + Mulheres e Jovens”, o programa vai permitir o uso do FGTS de mulheres para o pagamento de creches e para o financiamento de cursos de qualificação.

No caso dos jovens aprendizes, a proposta é ampliar prazos e limites de contratos. Atualmente, o tempo máximo de contrato é de dois anos. Com as mudanças previstas, o tempo de trabalho aumenta para três anos, podendo chegar a quatro, em determinadas situações.

Os detalhes das medidas serão finalizados e divulgados em evento no Palácio do Planalto nesta tarde, às 17h.