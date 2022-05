Associação de delegados da PF condena fala de Guedes sobre reajuste linear de 5% a servidores públicos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/05/2022 21:19

São Paulo, 04 - Ao descrever um clima interno de "revolta e insatisfação" com o governo Jair Bolsonaro, os delegados da Polícia Federal subiram o tom e, em nota divulgada ontem, anunciaram que vão pedir a renúncia do ministro da Justiça, Anderson Torres, pelo "desprestígio e desrespeitoso tratamento" do chefe do Executivo com a corporação. A indicação se dá após Bolsonaro confirmar um reajuste linear a todo funcionalismo, sem menção à reestruturação das carreiras policiais da União com aumento de salário acima da inflação.

Na nota, a classe diz que pretende promover paralisações parciais e progressivas, e que servidores ligados à Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) poderão entregar cargos de chefia e recusar convites para assumir postos As medidas foram aprovadas em Assembleia-Geral Extraordinária realizada na segunda-feira e anteontem.

Trata-se de um dos capítulos mais tensos da relação entre Bolsonaro e a corporação desde abril de 2020, quando o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, renunciou ao cargo em meio à crise que teve como pivô a exoneração do delegado Maurício Valeixo, que ocupava o posto de diretor-geral da PF.

Na avaliação dos delegados, Bolsonaro não honrou com a palavra. Junto com as demais classes que compõem a PF, os delegados cobravam a valorização da corporação prometida publicamente pelo presidente, em especial a reestruturação das carreiras.

"A ADPF reforça a gravidade do momento e do posicionamento do presidente da República, que, depois de se comprometer publicamente e já com orçamento reservado para a reestruturação das carreiras, decidiu não honrar com a própria palavra, gerando um clima de revolta e insatisfação generalizada nunca antes visto entre os servidores da PF", afirma a nota.

Os delegados disseram que vão insistir no "cumprimento da palavra empenhada" e que esperam que valores como "ética, palavra e honra" sejam compartilhados por todos os integrantes do governo federal.

MOBILIZAÇÃO

As últimas semanas foram de pressão da PF sobre o governo. Há uma semana, entidades que representam as diferentes categorias que compõem a corporação organizaram atos em frente às superintendências de vários Estados, com faixas pedindo a "valorização das forças de segurança federais".

Na ocasião, o presidente da ADPF, Luciano Leiro, relatou que a pressão e a tensão dentro da PF aumentavam em razão da falta de um posicionamento do governo federal quanto à prometida reestruturação de carreiras da polícia.

Torres se reuniu com representantes das polícias da União no dia 18, com o intuito de contornar a insatisfação da classe. Na ocasião, o ministro da Justiça chegou a dizer que o reajuste de 5% para todo o funcionalismo ainda não havia sido fechado.