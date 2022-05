Unidade móvel Casa do Trabalhador/Sine chega à Penha - Divulgação

Publicado 04/05/2022 18:08 | Atualizado 04/05/2022 18:55

Rio de Janeiro - A Secretaria do Estado de Trabalho e Renda (Setrab) iniciou a primeira ação itinerante da unidade móvel que oferece serviços do órgão à população. Até sexta-feira (6), a carreta estará na Penha, bairro da Zona Norte do Rio, para ajudar na intermediação de mais de 1 mil vagas de emprego, solicitação de seguro-desemprego, orientação sobre carteira de trabalho digital e cadastro no aplicativo Mais Trabalho RJ.

“Entregamos a unidade móvel Casa do Trabalhador/Sine no último sábado e, entendendo a demanda local, como primeira ação itinerante, mantemos o equipamento na Penha para dar continuidade ao atendimento à população da região. Seguimos trabalhando para levar os serviços da Setrab para o cidadão fluminense”, disse o secretário Patrique Welber.

A ação começou na última terça-feira (3). Nos dois primeiros dias, cerca de 700 pessoas já foram atendidas, com entrega de diversas cartas de encaminhamento que garantem uma entrevista de emprego. Quem esteve no espaço saiu satisfeito com o serviço oferecido e a oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho.

“Uma conhecida me falou que estava tendo essa ação e eu vim. Achei válido, está dando opção para encaminhar as pessoas para um trabalho e eu vim aqui em busca de um emprego, de um encaminhamento. Estou desempregado há dois anos. E agora eu saí com uma carta de encaminhamento, não é na minha área, mas o que importa para mim é arrumar um emprego e eu vou lá ver", disse Carlos Rocha, candidato a uma oportunidade como açougueiro.

A unidade móvel Casa do Trabalhador/Sine tem aproximadamente 60 metros², é equipada com 13 guichês de atendimento e infraestrutura moderna e adaptada e ficará na Penha até o dia 6, das 10h às 16h, com entrega de senha até as 11h.

O próximo destino da Casa do Trabalhador/Sine Móvel será divulgado nos próximos dias.