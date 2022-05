Serão injetados mais de 56,7 bilhões de reais na economia do país: 28,3 bilhões dessa primeira parcela do 13º e outros 28,3 bilhões referentes à segunda parcela - Divulgação

Serão injetados mais de 56,7 bilhões de reais na economia do país: 28,3 bilhões dessa primeira parcela do 13º e outros 28,3 bilhões referentes à segunda parcelaDivulgação

Publicado 05/05/2022 08:37

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário mínimo e com NIS final 4 e 9, recebem nesta quinta-feira, a primeira parcela do adiantamento do 13º salário. A expectativa é de que 31 milhões de segurados recebam o benefício até sexta-feira (06).



Para consultar o extrato com os valores e as datas de pagamento é só acessar o aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets ou pelo site gov.br/meuinss. A opção está disponível desde março.

Segurados que não têm acesso a internet podem consultar o saldo por meio do número 135. Durante o atendimento por telefone é preciso informar o número do CPF e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. Esta opção está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.



Este é o terceiro ano que o governo aprova a antecipação do 13º salário para a categoria. O decreto com a decisão foi assinado em março. Nos anos anteriores à pandemia, o pagamento era realizado nas datas tradicionais, entre agosto e dezembro.



A maior parte dos aposentados e pensionistas receberá 50% do benefício na primeira parcela. Para aqueles que passaram a receber o benefício depois de janeiro, o valor será calculado proporcionalmente.

Segurados que recebem benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) também têm direito a uma parcela do décimo terceiro, calculada de acordo com a duração do benefício. Já beneficiários de programas assistenciais, como o Auxílio Brasil, não têm direito ao 13º.



Confira o calendário



Quem ganha o salário mínimo



Final de NIS Primeira Parcela Segunda parcela 1 25 de abril 25 de maio 2 26 de abril 26 de maio 3 27 de abril 27 de maio

4 28 de abril 30 de maio

5 29 de abril 31 de maio

6 2 de maio 1º de junho

7 3 de maio 2 de junho 8 4 de maio 3 de junho 9 5 de maio 6 de junho 0 6 de maio 7 de junho