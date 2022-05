Investimentos na energia solar poderão beneficiar produtores rurais, escolas, hospitais e casas populares. - Freepik

Investimentos na energia solar poderão beneficiar produtores rurais, escolas, hospitais e casas populares.Freepik

Publicado 06/05/2022 10:57

O governo do Rio de Janeiro anunciou que irá disponibilizar R$ 80 milhões em projetos de energia solar. A iniciativa busca inserir o estado na rota de geração de energia limpa, além de atrair novos investimentos, gerar empregos e criar mais oportunidades de negócios. Os recursos ficarão em um fundo estruturado pela AgeRio, a Agência Estadual de Fomento.

A decisão foi tomada em reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais com representantes da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), das concessionárias Light, Enel e Energisa, da Codin e AgeRio, além de empresários do setor.

Para o governador Cláudio Castro, o Rio de Janeiro tem potencial para ser referência na geração de energia limpa e renovável.

“Estimular a geração de energia solar faz parte do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio, que tem vocação para se tornar referência na transição energética do país para uma matriz mais diversificada e limpa. Além dos benefícios ambientais, a energia solar é barata e gera economia, empregos e renda para a população” disse o governador.

Segundo Rodrigo Sauaia, presidente executivo da Absolar, o acordo também prevê maior inserção da fonte solar na região, buscando diversificar a matriz elétrica estadual e assegurar o abastecimento energético para a população.

“Na prática, pretendemos intensificar e aprimorar a elaboração de projetos e programas públicos para o desenvolvimento da fonte solar. Assim, este acordo com o governo fluminense amplia a colaboração em prol do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região”, afirmou Sauaia.

“Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Rio de Janeiro a atração de aproximadamente R$ 1,9 bilhão em investimentos, geração de mais de 10,2 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 451,0 milhões aos cofres públicos”, completou.