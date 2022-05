Preço da gasolina sobe pela quarta semana consecutiva - Reprodução

Publicado 06/05/2022 19:43 | Atualizado 06/05/2022 20:01

O preço da gasolina voltou a subir e marcou um novo recorde em postos de combustíveis por todo país. Pela quarta semana consecutiva, os brasileiros sentirão no bolso na hora de abastecer. O preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 7,29, ou seja, uma alta de 0,16% em relação ao levantamento anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 6, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Este é o maior valor pago pelos consumidores desde que a ANP começou a realizar o levantamento semanal de preços, em 2004. O valor mais alto, até então, tinha sido registrado na pesquisa feita na semana passada, entre os dias 24 e 30 de abril, quando o preço registrado foi de R$ 7,28 o litro.



O valor mais alto encontrado nos mais de cinco mil postos que fizeram parte da pesquisa da ANP foi de R$ 8,99 o litro, em Tubarão, Santa Catarina. Já o menor valor foi R$ 6,19, em Presidente Venceslau, São Paulo.

A pesquisa também revelou uma alta no preço do preço do diesel, que nesta semana registrou um avanço de 0,30%, subindo para para R$ 6,63 o litro.



O valor do etanol teve queda de 1,77%, para R$ 5,44 o litro.