Percentual oferecido por Bolsonaro não agradou os servidoresSergio Lima / Poder360 / AFP

Publicado 10/05/2022 19:03 | Atualizado 10/05/2022 19:06

Os especialistas em políticas públicas e gestão, além da carreira de planejamento e orçamento, farão paralisação na próxima terça-feira, dia 17. Os analistas de comércio exterior têm assembleia marcada para a próxima sexta-feira, 13, e também devem cruzar os braços na próxima terça.

Todas as categorias são contra o reajuste de 5% proposto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os sindicalistas dizem que esse porcentual é insuficiente para cobrir as perdas inflacionárias acumuladas desde 2019, que chegam a 28%. Os servidores do Tesouro Nacional também marcaram para a próxima sexta, às 14h, uma assembleia para deliberar sobre a entrega de cargos de chefia no órgão público.