Rio poderá ter programa de incentivo às mulheres nas ciênciasDivulgação

Publicado 10/05/2022 15:14

O governador Cláudio Castro sancionou a Lei 9.672/22O que estabelece a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Protagonismo das Mulheres na Ciência. A medida tem como objetivo promover a valorização de mulheres cientistas, combater a desigualdade de gênero e estimular meninas em formação a investirem na carreira científica. A norma, de autoria da deputada estadual Tia Ju (REP) foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (09).

“O universo das ciências é predominantemente masculino. Ainda assim, diversas mulheres já entraram para a História por seus grandes feitos e descobertas científicas, tornando-se pioneiras em seus campos de atuação. Hoje, elas são inspiração para que outras mulheres acreditem no seu potencial e alcancem o topo das carreiras nas áreas da ciência”, justificou a autora da proposta.



O programa defende a ampliação de bolsas de acesso à pesquisa para as mulheres, com a manutenção do pagamento durante licença maternidade de seis meses. Além disso, prevê a criação de campanhas públicas de visibilidade às mulheres cientistas brasileiras, realização de debates e seminários e sobre os estereótipos de gênero e o machismo no contexto do meio científico.



A regulamentação da lei é de responsabilidade do governo do estado assim como a celebração de convênios e parcerias com instituições de ensino de nível básico e superior, associações e instituições científicas e acadêmicas e empresas. A prioridade é de instituições públicas com sede no Estado do Rio, visando à implementação do programa.