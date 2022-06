Casal já está junto há cinco anos e viajam com frequência nas férias, mas este ano, será a primeira vez que irão comemorar o Dia dos Namorados em outra cidade - Reprodução

Publicado 11/06/2022 07:00

Com a chegada do Dia dos Namorados o setor de turismo volta a se movimentar com a procura por viagens e hotéis. Um levantamento do Grupo HEL (Hotéis, Eventos e Lazer) apontou uma expectativa de ocupação na ordem de 70% para o setor. Em locais mais luxuosos, há uma média que pode ultrapassar 80%. As regiões mais frias são as mais disputadas, e para comemorar, Isabela Ferreira e Lucas Ribeiro, ambos de 22 anos e juntos há cinco, decidiram viajar para curtir as temperaturas mais baixas da cidade de Petrópolis, na Região Serrana do estado.

O casal, que mora em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, tem o costume de viajar nas férias e escolheu Petrópolis por conta da facilidade em chegar no município já que, este ano, a data caiu em um domingo. "Nós tivemos a ideia de ir em algum lugar que desse para chegar no sábado e voltar no dia seguinte então, escolhemos Petrópolis porque é um local próximo, uma cidade aconchegante, um friozinho. Bem romântico", disse Isabella.

Fabrício Granito, CEO do Grupo HEL, diz que houve um aumento nas reservas deste ano, principalmente na Região Serrana, e dá o exemplo do destino escolhido pelo casal. "Petrópolis por exemplo, incluiu distritos como Itaipava onde se concentra várias opções gastronômicas e pousadas aconchegantes", explica.

Segundo ele, além de Petrópolis, as cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e regiões adjacentes, recebem os casais que buscam serviços voltados à temática da data, com pacotes que incluem jantares harmonizados, brindes e experiências românticas. Ele conta ainda que muitos estabelecimentos já lançaram campanhas de promoções com pacotes mínimos de noites, incluindo jantar com cardápios especiais exclusivamente para a data, além de outras programações como shows, concertos e atividades personalizadas.

"Isso deve atrair turistas de outros estados e os próprios turistas locais, que aproveitam o final de semana para ter uma experiência fora de suas casas. Isso demonstra que o turismo está se reaquecendo, e após esse período de pandemia, essas datas procuram movimentar bastante o setor, gerando um aumento de receitas, o que é muito importante para a categoria que foi muito impactada pelo covid-19", detalha ele.

Isabella diz que a reserva do hotel deu trabalho e que espera que a cidade esteja bastante movimentada, principalmente por conta do alto índice de vacinação contra a covid-19 que permite a volta das viagens e passeios.

"Foi bem concorrido para conseguir uma vaga em hotéis porque a cidade pelo visto vai estar bem cheia. Então a gente está com bastante expectativa, já escolhemos restaurantes, passeios que a gente quer fazer e conhecer a cidade juntos", disse ela.

Promoções

Na capital, o hotel LSH By OWN Lifestyle Hotel, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, elaborou uma programação especial para as comemorações. São dois pacotes - de 11 a 12/06 e de 12 a 13/06 – que incluem decoração romântica, doces e espumante. O outro dá direito, também, a um jantar exclusivo no local.

Nos dias 11 e 12 de junho o hotel oferecerá um jantar no rooftop, para hóspedes e não hóspedes, das 20h à meia-noite, com direito a uma garrafa de vinho tinto (R$ 480 + 15%, por casal).

O SPA do hotel oferecerá um tratamento especial para os casais entre os dias 10 e 12 de junho. A sessão começa com um escalda-pés preparado com pétalas de rosa e blend de óleos essenciais de lavanda, laranja doce e patchouli. Na sequência, prepare-se para um momento único de sensações com a Candle Massage, realizada com óleo aquecido por uma vela. O valor é R$ 520 para o casal. O telefone para agendamento é o (21) 96427-0782 (apenas WhatsApp).







O jantar custa R$ 220 + taxas por casal. O valor do pernoite com café da manhã é de R$ 336 + taxas por casal (jantar incluso e com entrada a partir das 21h). Com pernoite e jantar, o custo é de R$ 560 + taxas por casal, com direito a café da manhã. Reservas pelo link: Na serra fluminense, os namorados poderão celebrar a data com gastronomia suíça. Localizado em Teresópolis, o hotel Le Canton oferecerá um jantar especial, disponível para hóspedes e não-hóspedes. Com influências da culinária suíça com ingredientes como queijos, batatas e muito chocolate. O jantar temático será no restaurante "Cave du Valais" e incluirá prato principal e sobremesa, disponível em dois horários: o primeiro às 19h30m e o segundo às 21h45m.O jantar custa R$ 220 + taxas por casal. O valor do pernoite com café da manhã é de R$ 336 + taxas por casal (jantar incluso e com entrada a partir das 21h). Com pernoite e jantar, o custo é de R$ 560 + taxas por casal, com direito a café da manhã. Reservas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/jantar-romantico-cave-du-valais/1593758

Em Paraty, na Costa Verde, o Circuito Sesc de Jazz & Blues, entre os dias 10 e 12 de junho irá animar as noites dos casais. Serão 16 shows distribuídos em quatro palcos pela cidade, com programação e horários definidos (às 11h, às 14h e às 20h30m), oferecendo a trilha sonora ideal para o período romântico. Para quem quiser se hospedar por lá, a pousada Porto Imperial, localizada no Centro Histórico, é uma ótima opção. O pacote para o fim de semana custa a partir de R$ 1.580 (standard). Há cortesia para uma criança de até 6 (seis) anos no mesmo apartamento dos pais nas categorias Superior e Suíte Familiar. As diárias incluem café da manhã, estacionamento, cofre eletrônico e wi-fi.

