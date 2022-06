Prêmio de R$ 40 milhões acumulado na Mega-Sena promete movimentar as lotéricas neste sábado - Divulgação/Agência Brasil

Publicado 11/06/2022 12:53

São Paulo - Acumulado em R$ 40 milhões, o concurso 2.490 da Mega-Sena sorteia o sonhado prêmio na noite de sábado, 11, às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. No sorteio realizada na última quarta-feira, 8, ninguém acertou as seis dezenas.

Os números do concurso 2.489 foram os seguintes: 03, 10, 13, 25, 41 e 42. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Acumulado há dois concursos, a Mega-Sena fez novos milionários nos dois sorteios anteriores. Em 31 de maio, no concurso 2486, um bolão com 42 pessoas em Blumenau, Santa Catarina, faturou R$ 117,5 milhões. Na quinta, 2, no concurso 2487, uma aposta simples feita no Rio de Janeiro levou o prêmio de R$ 3,6 milhões.