Curso acontece às segundas-feirasDivulgação

Publicado 15/06/2022 12:56 | Atualizado 15/06/2022 13:02

Rio — O programa "Zonas de Cultura Mentoria", promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, em Madureira, na Zona Norte do Rio, oferece curso de capacitação para mulheres empreendedoras cadastradas no projeto Colo de Mãe. A ação inclui uma feira de brechó e produtos aos sábados embaixo do Viaduto Negrão de Lima, onde acontece o famoso baile charme.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Cultura esteve na Casa da Mulher Carioca Tia Doca, na segunda-feira, para a aula inaugural do curso, que vai até 18 de julho, sempre às segundas-feiras. A turma tem 60 mulheres. A iniciativa conta com uma parceria com a Secretaria da Mulher, e execução da Fetaerj.

"Para mim é um sonho, porque eu passei por todos esses problemas que elas passam e o que me fez criar esse projeto foi justamente isso, o fato de você precisar da ajuda e você não ter. Fazer esse curso, é um sonho", comenta Dailva Basílio, idealizadora e líder do Colo de Mãe.



Os secretários municipais de Cultura, Marcus Faustini, e de Política e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, abriram os trabalhos. O visagista Tiago Costa conduziu as atividades da tarde, compartilhando noções de customização e beneficiamento de peças de roupa e demais produtos.



"Parecia que a gente não existia ali, era um bando de mulheres espalhadas, não tinha aquele olhar de carinho, né? Hoje, está todo mundo confiante. E Madureira é cultura, Madureira é uma zona de cultura, Madureira é maravilhoso, Madureira abrange os negócios, precisava só mais de um empurrãozinho", diz Rosaine Taylor, que é colaboradora do projeto.







Madureira 409 anos



No mês do aniversário de 409 anos de Madureira, a Secretaria Municipal de Cultura iniciou uma série de investimentos no bairro da Zona Norte por meio do programa Zonas de Cultura. Madureira receberá, este ano, R$ 1,5 milhão para ações culturais. Parte deste montante será destinada a dois editais: um no valor de R$ 600 mil para apoiar a realização de três festivais; e o outro, Portas Abertas, no qual 12 iniciativas vão receber apoio de R$ 25 mil, cada. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site fetaerj.com/zonadecultura.



Outra intervenção será a revitalização da região do Viaduto Negrão de Lima, que vai abrigar os futuros festivais do bairro. Um terceiro edital ainda será lançado para selecionar dez propostas de Intercâmbio Cultural de artistas de várias partes da cidade com Madureira. Além disso, serão levadas duas intervenções artísticas à região, entre elas um penetrável inédito de Hélio Oiticica (1937-1980).





Confira o cronograma ‘Zonas de Cultura Mentoria’



13/06 - Aula inaugural: Neste dia a aula das duas turmas acontecerá no horário de 13h às 17h. Oficina de Pitch, Oratória e Negociação.

20/06 - Oficina de Customização e Visagismo.

27/06 - Oficina comércio estratégico e planejamento de vendas.

04/07 - Oficina de Fotografia através do celular.

11/07 - Oficina de Redes Sociais - Storytelling aplicado à produção de conteúdo digital.

18/07 - Neste dia a aula das duas turmas acontecerá no horário de 13h às 17h. Encerramento e Formatura.