Pagamentos de junho do Auxílio Brasil começam nesta sexta-feira

Pagamentos de junho do Auxílio Brasil começam nesta sexta-feiraPixabay

Publicado 17/06/2022 08:00

Rio - O Auxílio Brasil do mês junho começará a ser pago nesta sexta-feira (17). Desta vez, terão os valores liberados os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1. O valor mínimo é de R$ 400. Vale lembrar que os pagamentos seguem o calendário habitual do extinto Bolsa Família, conforme o número final do NIS. Logo, os demais beneficiários vão receber as suas parcelas até o dia 30 deste mês (confira o calendário no fim do texto). Segundo o Ministério da Cidadania, no total, serão pagos R$ 7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias.

No início do ano, três milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Todas as informações de pagamento como: a disponibilidade, valores, datas e a composição das parcelas do benefício podem ser consultadas tanto pelo aplicativo "Auxílio Brasil", quanto pelo aplicativo "Caixa Tem".

No caso do app próprio do benefício, basta fazer o login com o CPF e a senha utilizada na antiga plataforma do Bolsa Família.

O atendimento aos beneficiários também continuará o mesmo, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Para serem habilitadas no programa, as famílias devem atender aos critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses e não podem ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases do governo federal.