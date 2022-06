Beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição via aplicativo - Agência Senado

Publicado 23/06/2022 08:12

Rio — A Caixa Econômica Federal paga, nesta quinta-feira, 23, a parcela de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 5. O valor mínimo é de R$ 400. Vale lembrar que os pagamentos seguem o calendário habitual do extinto Bolsa Família, conforme o número final do NIS. O depósito das parcelas ocorrerá até o dia 30 deste mês. Segundo o Ministério da Cidadania, no total, serão pagos R$ 7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias.

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil.



Todas as informações de pagamento — a disponibilidade, valores, datas e a composição das parcelas do benefício — podem ser consultadas tanto pelo aplicativo "Auxílio Brasil", quanto pelo aplicativo "Caixa Tem". No caso do app próprio do benefício, basta fazer o login com o CPF e a senha utilizada na antiga plataforma do Bolsa Família.

Vale-Gás



Além do auxílio, este mês o Vale-Gás está disponível aos beneficiários. Vale lembrar que o auxílio-gás é concedido uma vez a cada dois meses para cada família. Logo, após o pagamento deste mês, o próximo ciclo será no mês de agosto.

Tanto o valor do Auxílio Brasil quanto do Vale-gás poderão ser retirados com o cartão do benefício, que é gerado automaticamente em nome do responsável familiar. Com ele, é possível sacar o valor integral do benefício ou fazer saques parciais. Além disso, o beneficiário pode movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem, com opções de pagar contas, fazer transferências, conferir extrato e outros serviços.



Os beneficiários terão até 120 dias para fazer o saque a partir da data de disponibilização dos valores. Eles podem consultar a disponibilidade do Vale-gás pelos aplicativos do Auxílio Brasil, Caixa Tem ou através do telefone 111.

Calendário de pagamento