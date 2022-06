Os consumidores residenciais lideram o uso da energia solar, com 45,4% da potência instalada - Freepik

Publicado 29/06/2022 16:55

O setor fotovoltaico não para de bater metas e já se tornou um dos mais promissores geradores de energia para o país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Brasil já supera a marca de 5 gigawatts (GW) de energia produzida utilizando somente placas solares. Microprodutores e domínios comerciais representam mais de 2 GW de energia produzida a partir da luz solar. Estudos indicam que este tipo de geração deve ultrapassar 140 GW até 2040.

Recentemente, o Brasil registrou a marca de 1 milhão de sistemas instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos no Brasil, segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). São mais de 10,6 gigawatts (GW) de potência instalada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos no país.

A entidade acredita que 2022 poderá ser o melhor ano da energia solar no Brasil desde 2012, com o maior crescimento do mercado na última década. De acordo com a associação, a geração própria de energia solar seguirá crescendo e deverá praticamente dobrar sua potência operacional instalada, impulsionada pelos aumentos nas tarifas de energia elétrica acima da inflação.

Segundo a Absolar, a tecnologia fotovoltaica está presente em mais de 5.480 municípios e em todos os estados brasileiros. Os líderes em potência instalada são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná.

Os consumidores residenciais lideram o uso da energia solar, com 45,4% da potência instalada no País,crescimento seguidos de perto pelos pequenos negócios dos setores de comércio e serviços (32,3%), consumidores rurais (13,7%), indústrias (7,4%), poder público (1,1%) e outros tipos, como serviços públicos (0,1%) e iluminação pública (0,02%).