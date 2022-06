A unidade produzirá papel higiênico - Reprodução

Publicado 30/06/2022 12:25

São Paulo - A Suzano informou nesta quinta-feira, 30, a intenção de construção de uma fábrica de papel Tissue e conversão em papel higiênico e papel toalha no município de Aracruz, no Estado do Espírito Santo, com capacidade de 60 mil toneladas por ano. A companhia estima um investimento na ordem de R$ 600 milhões e um período de implantação de aproximadamente dois anos da data de aprovação do empreendimento.

"A Suzano pretende realizar o investimento utilizando o saldo de créditos de ICMS que possui no estado, o que dependerá de apresentação de projeto específico e autorização das autoridades competentes", informa a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A efetiva implementação da nova fábrica está sujeita à aprovação dos órgãos internos da companhia, inclusive do Conselho de Administração, bem como da efetivação dos contratos com os respectivos fornecedores.

"A construção da nova fábrica em Aracruz está alinhada à estratégia da Suzano de avançar nos elos da cadeia, sempre com vantagem competitiva, como por exemplo no crescente mercado brasileiro de produtos sanitários", ressalta a empresa.