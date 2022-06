Relatório do Banco Central destacou impacto da alta do petróleo na inflação - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/06/2022 15:19

O Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central (BC) divulgado nesta quinta-feira, 30, já dá como certo o estouro da meta para 2022. Para o próximo ano, a autoridade monetária indica que a possibilidade de os preços subirem acima do esperado é de 29% — em março, o índice era de 12%.

A meta de inflação deste ano era 3.5%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos. O foco agora é assegurar as condições para que a projeção para 2023 — 3,25% — seja alcançada.

De acordo com o relatório, o estouro da meta se deve a fatores como inflação dos últimos meses acima do previsto; revisão das projeções de curto prazo; alta dos preços do petróleo e a disseminação das pressões inflacionárias. O documento do BC também aponta os efeitos da atividade econômica mais forte que o esperado e a taxa de juros real neutra.

A autoridade monetária demonstrou preocupações com o cenário de curto prazo. A elevação de 1,08% no IPCA do trimestre — na comparação com março — ocorreu por conta da alta nos preços de alimentos, serviços e bens indústrias. O BC acredita a escalada do preço do petróleo continuará pressionando os custos de diversos setores da economia.