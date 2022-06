Probramas de estágios: últimos dias para inscrições - Fauxels/Pexels

Probramas de estágios: últimos dias para inscriçõesFauxels/Pexels

Publicado 30/06/2022 13:26

Rio - Para quem está à procura de estágio, duas empresas de grande porte estão nos últimos dias para receber inscrições de candidatos. O Programa de Estágio 2022 da Subsea 7, empresa de engenharia e serviços submarinos, está com inscrições abertas até este domingo (3). As vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Economia e Engenharia, com previsão de formatura para o fim de 2023 ou o primeiro semestre de 2024. Os interessados devem acessar o link https://lnkd.in/eNvQNqXR , onde estão o formulário e as instruções.

Já a Vale, que atua no ramo da mineração e siderurgia, recebe inscrições até 4 de julho. No Rio, as vagas são para estudantes de Comunicação, Estratégia, Finanças, Jurídico, Suprimentos e Sustentabilidade, entre outros. A duração do programa é de 6 meses, com possibilidade renovação dentro do período de 2 anos. Todas as informações estão no link https://bityli.com/dwDFQ