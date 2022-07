O governador Claudio Castro (PL) é um dos idealizadores da medida - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 01/07/2022 21:21 | Atualizado 01/07/2022 21:36

A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) lançou nesta sexta-feira, 1º, o Programa Elas em Foco, voltado para empreendedoras do estado. O programa é uma iniciativa que busca estimular o empreendedorismo feminino por meio de linhas de crédito mais atrativas para as microempreendedoras, além de micro e pequenas empresas lideradas por mulheres.

“O Programa Elas em Foco foi uma diretriz do governador Cláudio Castro que, juntamente com a bancada parlamentar do nosso estado, buscou construir alternativas que atendessem ao público feminino na estruturação, ampliação e manutenção de seus negócios. A AgeRio está de portas abertas para todas as empreendedoras espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro!”, mencionou o presidente da AgeRio, André Vila Verde.

Informações das linhas de crédito abaixo:

Crédito de até R$ 2 mil destinado a mulheres que estão começando uma atividade empreendedora. Será exigido comprovante de conclusão de curso de qualificação profissional ou certificado de capacitação para o empreendedorismo e comprovante de inscrição como MEI. Taxa de juros: 0,25% ao mês.

Já para as mulheres que já tem o seu próprio negócio e desejam viabilizar investimento e expansão das atividades o crédito de até R$ 21 mil. a taxa de juros é de 0,25% ao mês.

Micro e Pequenas Empresas o crédito de até R$ 500 mil. A linha de financiamento é destinada a Micro e Pequenas Empresas com mais de 50% de mulheres na composição societária há mais de seis meses. Nesse caso a taxa de juros é a SELIC + 3,25% ao ano.