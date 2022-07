Teresópolis está entre as três cidades mais procuradas durante as férias de julho - Divulgação / Prefeitura de Teresópolis

Publicado 10/07/2022

Julho chegou e, com ele, o período de férias que não poderia ser mais propício para as viagens em família ou em casal. Os destinos mais disputados para quem deseja relaxar nesta época, marcada pelas temperaturas mais baixas do inverno, estão, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. As cidades são as queridinhas da temporada por quem quer tirar o casaco da gaveta e curtir a chegada do frio no clima da serra.

Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa é que o setor restabeleça o nível de geração de receitas do período pré-pandemia até o terceiro trimestre deste ano. A previsão é encerrar 2022 com alta de 2,8% em relação ao ano passado — a estimativa anterior era de +2,4%.

A alta temporada nos destinos de inverno tem início em maio e se estende até meados de agosto. As perspectivas da hotelaria são de reservas concorridas, depois de um longo período com ocupação limitada pelas restrições da pandemia.



Mas não é só a Região Serrana que se prepara para receber visitantes. No Sul do Estado, a rede hoteleira também está bastante otimista. Destinos como Itatiaia e Resende, com locais conhecidos pelos turistas, como Penedo e Visconde de Mauá, preparam-se para receber um número elevado de turistas. O comércio do Vale do Café, localidade que abriga a maior concentração de hotéis-fazenda do Estado, projeta um crescimento nas taxas de ocupação, impulsionado pelo clima e pelas programações de festejos juninos tradicionais na região.



Segundo o grupo Hotéis, Eventos e Lazer (HEL), há expectativa de ocupação média em torno de 85% no mês de julho. Além disso, o crescimento do setor impacta na geração de empregos. Em comparação com o ano passado, houve uma ampliação de 30% nas contratações no setor hoteleiro.

Com as tarifas aéreas em alta, foi observado neste ano um aumento de 40% no turismo rodoviário, em relação ao primeiro semestre de 2021. O CEO do grupo HEL, Fabrício Granito, diz que a maior procura pelas viagens de ônibus aqueceu o turismo local. Ele cita como exemplo o Rio de Janeiro, que recebeu mais turistas de São Paulo e Minas Gerais, estados vizinhos. Na cidade, segundo o HotéisRIO, a prévia da pesquisa de ocupação hoteleira nos hotéis indica uma média de 70% dos quartos reservados para as férias de julho.

"As reservas em 2022 já acumulam um crescimento na ordem de 36% em relação a 2021, o que ilustra bem o reaquecimento e retomada do setor a percentuais muito próximos dos observados antes da pandemia, alcançando quase 93% do observado em 2021", explica Granito.

Dados da Fecomércio de abril deste ano apontam que o turismo faturou cerca de R$15,3 bilhões, um aumento de aproximadamente 47% em relação ao mesmo período de 2021. "O impacto desse crescimento no setor gera otimismo e uma perspectiva favorável, mesmo que, no momento, os custos estejam mais elevados, fazendo com que o turista reveja seus planos, mas que não desiste de viajar", diz ele.

Apesar da alta nas tarifas, as viagens de avião seguem no radar de quem deseja conhecer novos destinos nas férias. Um levantamento da plataforma MaxMilhas apontou que, mesmo com os preços inflados nos últimos meses, o nbúmero de passageiros nas férias de julho de 2022 cresceu 53% em comparação com 2021.

O levantamento mostra ainda que as hospedagens mais buscadas na plataforma são resorts, seguidos pelos hotéis-fazenda e hotéis de lazer. As reservas para mais de três pessoas são predominantes para o período, indicando a alta nas viagens em família. As compras de passagens aéreas para dois ou mais passageiros também tiveram aumento expressivo em relação ao ano passado: cerca de 84%. Isso reforça a tendência de viagens com mais pessoas na alta temporada que acontece em julho, marcada principalmente pelas férias escolares.

"Esse é o momento que muitas famílias têm para se reunir e fazer viagens. Os casais também costumam aproveitar essa temporada do inverno para visitar destinos românticos", destaca o CMO da MaxMilhas, Renato De Lazzari.



Pesquisas da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) mostram que o setor teve um grande impulso no Estado a partir do fim do ano, quando o réveillon de 2022 registrou ocupação de 92%. Já no feriado do Carnaval de fevereiro, foi de 82%. Com base nesses números, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio dizem que o objetivo é consolidar Rio de Janeiro como o melhor destino turístico do país

Atípico, o segundo carnaval, que aconteceu em abril e incluiu os feriados de Tiradentes e o de São Jorge, registrou 78% de reservas na capital, e 90,26% no interior. Já no feriado de Corpus Christi, a rede hoteleira do interior do Rio de Janeiro, de acordo com a ABIH, teve média de ocupação de 80,27%. Para o mesmo período, a HotéisRIO observou média de 72,55% nos hotéis da capital fluminense.

Temporada de cruzeiros

A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil, sigla para Cruise Lines International Association) divulgou estimativa de que a próxima temporada deve ser a maior dos últimos dez anos. Na cidade do Rio de Janeiro, a expectativa é receber mais de 432 mil cruzeirista. O município tem 151 diárias para atracação dos cruzeiros. Em Búzios, a projeção é de que 280 mil pessoas em cruzeiros passem pelo local, que disponibiliza 74 diárias para embarcações. Ainda na Região dos Lagos, em Cabo Frio, são esperados 9,6 mil passageiros de cruzeiros. A cidade tem 5 diárias para atracação.

Na Costa Verde do Rio, em Angra do Reis, a expectativa é receber 52,3 mil cruzeiristas, em 12 diárias. Em Ilha Grande são esperados 193 mil turistas de cruzeiros em 52 diárias. No Sul do estado, na cidade de Paraty, navios de longo curso devem passar pelo local com 5,7 mil pessoas em 10 diárias.



Em todo o estado a expectativa é de 973, 2 mil cruzeiristas.



Projetos O Rio é de Vocês



Para atrair mais turistas para o Estado do Rio, a Setur montou um projeto para a temporada de inverno. "O Rio é de Vocês" é um encontro comercial criado para apresentar o estado como destino turístico ao Brasil e fomentar a realização de negócios. Faz parte do programa a Turismo RJ+Perto. O projeto fará ações de marketing até o fim do anos em nove cidades: Florianópolis, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Ribeirão Preto, São Paulo e Rio de Janeiro.