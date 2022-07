Aumento é sentido no bolso do consumidor - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 08/07/2022 10:33 | Atualizado 08/07/2022 10:35

Dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam um aumento de 0,67% em junho deste ano. A taxa é superior ao 0,47% de maio e ao 0,53% de junho de 2021. Alimentação e bebidas apresentaram uma alta de preços de 0,80%. A refeição fora de casa (0,95%) e o lanche fora de casa (2,21%) estão entre os itens com os maiores acréscimos.



Além da comida fora de casa, os alimentos consumidos no domicílio também tiveram alta no preço, entre eles o leite longa vida (10,72%), o feijão-carioca (9,74%), o frango em pedaços (1,71%) e o pão francês (1,66%).



Artigos de saúde e cuidados pessoais (1,24%) também subiram de preço, principalmente por conta do aumento dos planos de saúde (2,99%), e pelos transportes (0,57%) pressionados pela alta do óleo diesel (3,82%), o gás veicular (0,30%) e as passagens aéreas (18,33%).

Vestuário teve aumento de 1,67%, artigos de residência (0,55%), habitação (0,41%), despesas pessoais (0,49%), comunicação (0,16%) e educação (0,09%).