A alta no preço das passagens aéreas impactou o IPCALatam / Divulgação

Publicado 08/07/2022 17:42

A inflação de serviços — usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços — passou de uma alta de 0,85% em maio para uma elevação de 0,90% em junho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 8,01% em maio para 8,73% em junho, a mais elevada desde janeiro de 2015, quando estava em 8,75%

Nos serviços, houve pressão em junho das passagens aéreas e aluguel residencial. "Alguns componentes da inflação que estavam com uma demanda mais reprimida durante o período da pandemia, toda essa parte de manicure, cabeleireiro e barbeiro, a parte de turismo (...) a gente tem observado uma alta maior, porque houve uma retomada na demanda por esses serviços. Isso tem pressionado os preços", explicou o gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, Pedro Kislanov.