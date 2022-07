Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, em Benfica - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 08/07/2022 08:49

Os Correios farão um leilão com mais de 97 mil objetos, divididos em 10 lotes, que não puderam ser entregues aos destinatários e ficaram parados nas agências. Entre os chamados refugos, há artigos de informática, equipamentos eletrônicos, acessórios para veículos, peças de vestuário, utensílios domésticos, livros, brinquedos e objetos variados.

Para participação do pregão o interessado deve se cadastrar na plataforma Licitações-e , do Banco do Brasil. Segundo o edital do leilão, será possível dar lances de forma eletrônica. Confira o edital . Os objetos ficarão armazenados na unidade dos Correios de Cajamar, em São Paulo e será possível visitar os lotes até o dia anterior ao leilão (11), com agendamento prévio por telefone. O número disponibilizado pelos Correios é: (11) 4313-9452.