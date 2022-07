Iphone 12 - Divulgação

Iphone 12Divulgação

Publicado 17/07/2022 05:00

O 5G é a nova atualização das redes móveis que irá substituir o 4G e mudar a forma de navegar pela internet. O Brasil já conta com a tecnologia em Brasília e a previsão para a cobertura chegar ao Rio de Janeiro segue o cronograma oficial da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo o governo federal, as operadoras que atuam na Região Metropolitana do Rio de Janeiro precisam disponibilizar o sinal do 5G até 29 de setembro deste ano. A data vale ainda para todas as capitais brasileiras. A promessa é alçar a banda larga móvel a padrões de velocidade e conexão altíssimos.

Para que o novo sistema possa ser utilizado em sua capacidade máxima, a Anatel fará a liberação para uso do 5G na faixa de 3,5 GHz, de maneira escalonada, e seguindo um cronograma oficial até a cobertura total no país. Segundo o Ministério das Comunicações, a operação do 5G será escalonada: nas cidades com mais de 500 mil habitantes até julho de 2025; com mais de 200 mil habitantes, até julho de 2026; até julho de 2027 nos municípios com mais de 100 mil habitantes; e em 2029 naqueles com mais de 30 mil habitantes (julho) e com menos de 30 mil (dezembro). Cerca de 1,7 mil municípios não serão atendidos até dezembro de 2030.

Segundo a Anatel, o foco vai além das taxas de transmissão, evoluindo da "era dos aplicativos" para a implementação de dados em setores como segurança pública, telemedicina, educação a distância, cidades inteligentes, automação industrial e agrícola. Na prática, a expectativa é obter uma cobertura mais eficiente e estável, com maiores taxas de transferência de dados e mais conexões simultâneas. Mesmo com a chegada do 5G, os celulares atuais continuarão com as redes 4G, 3G e 2G e não deixarão de funcionar.

Obstáculos

Apesar da promessa de modernidade, a nova tecnologia demanda um número de antenas até dez vezes superior ao instalado hoje, devido ao aumento exponencial do volume de dados que será transmitido. Por isso, a legislação dos municípios deve se adequar para que cada cidade receba o sinal do 5G com cobertura total.



A Lei Geral das Antenas (Lei nº 13.116/2015) e o Decreto nº 10.480/2020 já possibilitam que a implantação da nova tecnologia ocorra em todas as capitais e municípios. Além disso, no início de julho, o Senado aprovou legislação que autoriza a instalação da infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas quando o órgão competente não cumprir o prazo para o licenciamento, conhecido como "silêncio positivo".



O Ministério das Comunicações diz que tem trabalhado para que as prefeituras reduzam barreiras para a instalação de infraestrutura necessária à oferta do 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibiliza uma página em apoio aos gestores e legisladores municipais com dados, informações e minuta de Projeto de Lei que serve de base na atualização de suas regulamentações.

Mesmo com a adaptação das novas antenas, o uso do 5G só estará disponível em alguns aparelhos. Para aproveitar a oportunidade, as operadoras de telefonia já anunciam promoções de smartphones, além de planos mais baratos. A TIM, por exemplo, tem investido em ofertas com as fabricantes, associadas aos planos da operadora, para que os aparelhos saia a um preço menor, caso o cliente opte pelos planos oferecidos.



"Hoje, cerca de 70% dos modelos disponíveis na TIM para comercialização já suportam a rede 5G, sendo que 14 são compatíveis com a tecnologia 5G Standalone, o 5G puro: Samsung: Galaxy Z Flip 3, Galaxy Fold 3, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A73 5G, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra Motorola: Moto G200, Edge 20, Edge 30, Edge 30 Pro, Moto G82", informou a empresa.



Já a Vivo destacou que iniciou, no dia 6, a ativação de sua rede 5G na faixa de 3,5GHz em Brasília, de acordo com o cronograma e diretrizes do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaisipi). O grupo, junto com a Anatel, é responsável pela liberação de uso desta frequência.

A operadora informa que toda a infraestrutura montada permitirá que a rede tenha velocidades similares ao tráfego registrado em acessos fixos de fibra. Para usar o 5G da Vivo, basta ter um plano móvel da operadora e um aparelho compatível com a tecnologia. Os clientes com chip 4G já têm acesso ao 5G, sem necessidade de alteração em contrato. Nas regiões com cobertura, a conexão será automática e dessa forma o ícone 5G aparecerá na tela do aparelho. Ao todo, são 47 aparelhos homologados compatíveis nas frequências de 3,5GHz e 2,3GHz.

A Claro também não fará alteração de contrato do cliente para a adoção do 5G. Qualquer consumidor com plano ativo, aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso a tecnologia sem necessidade de mudar de plano ou de chip.

"Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G+. E, por ter saído na frente no oferecimento do 5G DSS, a Claro possui hoje mais de 2 milhões de smartphones compatíveis em operação, o que representa 4% de sua base, liderando a adoção da tecnologia no país em volume de dispositivos, conforme informações disponibilizadas pela Anatel", afirmou a operadora em nota.

Questionada, a Oi não respondeu à reportagem.

Preços

Os aparelhos mais baratos da Samsung e compatíveis com a tecnologia 5G são o Galaxy M23 128GB Azul 5G, que custa R$ 1.529,10, no Magazine Luiza, no Pontofrio e nas Casas Bahia. Já um modelo de ponta como o Galaxy S21 Ultra 5G S sai a R$ 5.999,00.

A Motorola tem o Moto G50 que custa R$ 1.424,05 nas Casas Bahia e no Ponto Frio. Na Magazine Luiza, o preço encontrado foi R$ 1.600. Para consumidores que precisam de um aparelho co mais recursos, há a opção do Motorola Edge 30 Pro, vendido por R$ 3.599,10, na Magazine Luiza, R$ 2.417,07, nas Casas Bahia e no Ponto Frio.



A Apple conta com a tecnologia 5G nos aparelhos lançados a partir do Iphone 12, que pode ser encontrado no mercado por R$4.477. O mais novo lançamento da marca é a versão 13 do smartphone, que sai a R$ 5.999,00 no Magazine Luiza, R$ 5.545,06 nas Casas Bahia e no Ponto Frio.

Já o modelo 11 Lite 5G, da chinesa Xiaomi, é encontrado por R$ 3.438,26, nas Casas Bahia e no Ponto Frio. Na Magazine Luiza, o aparelho custa R$ 3.999,00.

O ASUS Zenfone 8 é vendido nas Casas Bahia e no Ponto Frio por R$ 4.299,00. Já na Magazine Luiza, o aparelho custa R$ 3.849,00.

Confira os aparelhos que contam com a nova tecnologia:

MOTOROLA

Moto G 5G



Moto G 5G PLUS



Moto G 50



Moto G100



Moto G200



Moto G71 5G



Moto G62 5G



Moto G82 5G



Motorola Edge



Motorola Edge plus



Motorola Edge 20 Lite



Motorola Edge 20



Motorola Edge 20 Pro



Motorola Edge 30



Motorola Edge 30 Pro







APPLE



iPhone 12 (todas as versões)



iPhone 13 (todas as versões)



iPhone SE Novo







SAMSUNG



S21 5G



S21+ 5G (128)



S21+ 5G (256)



S21 Ultra 5G (256)



S21 Ultra 5G (512)



A32 5G



A52 5G



M52 5G



A52s 5G



Z Fold3 5G 256GB



Z Fold3 5G 512GB



Z Flip3 5G 128GB



Z Flip3 5G 256GB



Z Flip3 5G 128GB (new)



Z Flip3 5G 256GB (new)



S21 FE 5G 128GB



A52s 5G (new)



S22 Ultra 5G (256GB)



S22 Ultra 5G (512GB)



S22+ 5G (128GB)



S22+ 5G (256GB)



S22 5G (128GB)



S22 5G (256GB)



A53 5G



A33 5G



S20 FE 5G



A22 5G



A73 5G



M23 5G



M53 5G



S21 FE 5G EE



A33 5G EE



S22 5G EE



M33 5G



A13 5G

Xiaomi

Mi 11 Lite 5G



Xiaomi 12



Xiaomi 12 Lite (ainda não lançado oficialmente)



POCO M3 Pro 5G



POCO M4 Pro 5G



POCO X4 Pro 5G



Redmi Note 10 5G



Redmi Note 11 Pro 5G

Outro modelos

ASUS Zenfone 8



ASUS Zenfone 8 Flip



ASUS ROG Phone 5



ASUS ROG Phone 5s



Infinix Zero 5G



Legion Phone Duel



Nokia G50



realme GT Master



realme GT 2 Pro



realme 9 Pro Plus



TCL 20 Pro 5G