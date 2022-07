O supercomputador recebeu o nome de Pégaso, o cavalo alado da mitologia grega - Petrobras - divulgação

Publicado 13/07/2022 19:10

A Petrobras iniciou a montagem de um novo supercomputador, o Pégaso, que supera em capacidade o Dragão e Atlas, os dois maiores supercomputadores da América Latina, que também pertencem à empresa. O Pégaso, nome do cavalo alado da mitologia grega, tem capacidade de processamento equivalente à soma de seis milhões de telefones celulares ou de 150 mil laptops modernos. O investimento em computação de alto desempenho, HPC, na sigla em inglês, permite a aplicação de técnicas no processamento de dados geofísicos e geológicos que reduzem riscos geológicos e operacionais, assim como o tempo entre a descoberta de um campo e início da sua produção.

Ampliar a capacidade de processamento de dados permite à Petrobras gerar imagens da subsuperfície cada vez mais nítidas das áreas mapeadas para exploração de petróleo e gás natural, além de reduzir o tempo de processamento dessas informações. Isso contribui para otimizar a produção, aumentar o fator de recuperação das reservas atuais e maximizar a eficiência dos projetos exploratórios da companhia.

O investimento em máquinas que aceleram o processamento de dados geofísicos e as simulações de fluxos em reservatórios da companhia é essencial para viabilizar programas estratégicos como o EXP100, que visa a alcançar 100% de uso dos dados e conhecimento nos projetos exploratórios, e o PROD1000, que tem por meta reduzir os prazos para início da produção de um campo.

O Pégaso aumentará a capacidade atual de processamento da companhia de 42 para 63 Petaflops. Esse potencial é importante para habilitar as iniciativas de tecnologia digital, em benefício da eficiência das operações, tornando a empresa mais resiliente às mudanças de cenários de negócio.

Para transportar as 30 toneladas de componentes do Pégaso até a sua locação, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, foram necessários 32 caminhões. Quando todas as estruturas (racks) que abrigam os componentes estiverem prontas, formarão uma fila com comprimento total de 35 metros. O processo de montagem poderá durar até três meses. Depois disso, a máquina ainda passará por ajustes finais, com instalação de sistema operacional e softwares, bem como um período em operação assistida. A previsão é de que esteja funcionando em plena capacidade em dezembro. O Pégaso foi projetado e será implantado considerando-se também o critério de eficiência energética.